Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: 240 άτομα έφτασαν στο νησί σε ένα 24ωρο

Μεγάλος αριθμός αφίξεων μεταναστών σημειώθηκαν στα νότια παράλια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων τη Δευτέρα (03/11), με τις αρχές να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση.

Συνολικά περισσότερα από 240 άτομα έχουν εντοπιστεί σε διαφορετικά σημεία, από τη Γαύδο έως την Παλαιόχωρα, μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Σύμφωνα με τη neakriti.gr, 22 μετανάστες βρέθηκαν στην παραλία Κριός Παλαιόχωρας, ενώ 75 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου και αναμένεται να μεταφερθούν μέσω Σφακίων στις εγκαταστάσεις φιλοξενίας της Αγυιάς Χανίων.

Νωρίτερα το πρωί, 65 άτομα εντοπίστηκαν επίσης στην παραλία Τρυπητής, ενώ το μεσημέρι, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε 53 ακόμη μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρονται προς την ίδια κατεύθυνση. Τέλος, 29 άτομα περισυνελέγησαν από θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν μέσω Σφακίων στην Αγυιά, όπου θα παραμείνουν προσωρινά σε χώρο φύλαξης. Κλιμάκιο υγειονομικών υπηρεσιών θα τους επισκεφθεί για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παροχή πρώτων φροντίδων.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ εκφράζεται η ελπίδα να κοπάσουν οι νότιοι άνεμοι, που διευκολύνουν την προσέγγιση πλοιαρίων από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.

