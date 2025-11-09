Χαλκίδα: Απίστευτο και όμως αληθινό! Νεαροί έκλεισαν τη γέφυρα για κόντρες – Απούσα η τροχαία

Απίστευτες εικόνες το απόγευμα της Κυριακής (9/11) στη Χαλκίδα, όπου νεαροί οδηγοί μοτοσικλετών αποφάσισαν να κλείσουν τη υψηλή γέφυρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράνομες κόντρες μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, δεκάδες οδηγοί αυτοκινήτων έμειναν για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά ακινητοποιημένοι με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ουρές μετά την είσοδο της γέφυρας.

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, καλούσαν αγανακτισμένοι την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση, ωστόσο καμία αστυνομική παρέμβαση δεν σημειώθηκε, ούτε πριν ούτε και μετά τις παράνομες κόντρες.

Οι μοτοσικλετιστές, αφού ολοκλήρωσαν τα επικίνδυνα παιχνίδια ταχύτητας, αποχώρησαν από το σημείο, αφήνοντας πίσω τους μόνο την οργή και την απορία των διερχόμενων οδηγών.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό για το έλλειμμα ελέγχων στους δρόμους και για το φαινόμενο των παράνομων αγώνων ταχύτητας, που αυξάνονται επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Διαβάστε επίσης