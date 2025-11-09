Σπάνιο λευκό τσακάλι εντοπίστηκε στην Τριφυλία της Μεσσηνίας - Δείτε εικόνα

Ένα σπάνιο λευκό τσακάλι εθεάθη την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Τριφυλίας στη Μεσσηνία.

Το σπάνιο ζώο αντίκρισε ο πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Ψαραίων, Διονύσης Αθανασόπουλος, ο οποίος νόμισε πως ήταν αλεπού.

Κατόπιν επικοινωνίας με την ΑΝΙΜΑ, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο λευκό τσακάλι, σύμφωνα με το messinialive.

«Μακάρι να επιβιώσει, γιατί είναι πολύ εμφανές, το τίμημα της ομορφιάς», ανέφερε σε ανάρτησή του η ΑΝΙΜΑ, καθώς τα λευκιστικά είδη όπως το συγκεκριμένο τσακάλι είναι περισσότερο ευάλωτα στους θηρευτές τους.