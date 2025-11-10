Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

Το ροζ δίπλωμα οδήγησης, που εκδίδονταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, παύει επισήμως να ισχύει από τις 19 Ιανουαρίου 2033.

Παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξης δεν αναγράφεται στο ίδιο το έγγραφο, οι κάτοχοι οφείλουν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση, ώστε να διασφαλίσουν τη νομιμότητα και τη διεθνή ισχύ της άδειας τους.

Το παλαιό ροζ δίπλωμα δεν αναγνωρίζεται πλέον σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επιτρέπει την ενοικίαση οχήματος ή την οδήγηση στο εξωτερικό. Επιπλέον, δεν πληροί τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αντικατάστασή του.

Αντίθετα, το νέο πλαστικό δίπλωμα τύπου κάρτας περιλαμβάνει λατινικούς χαρακτήρες, διαθέτει ψηφιακά χαρακτηριστικά ασφαλείας και είναι πλήρως συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εξασφαλίζοντας την αποδοχή του σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Πώς γίνεται η αντικατάσταση του ροζ διπλώματος;

Η διαδικασία αντικατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στην ενότητα Υπηρεσίες → Άδειες Οδήγησης → Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης. Τα βασικά βήματα περιλαμβάνουν:

Είσοδο με κωδικούς TaxisNet

Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης

Ανέβασμα ψηφιακής φωτογραφίας και υπογραφής

Ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλου ύψους30€

Επιλογή τρόπου παραλαβής (αποστολή ή παραλαβή από αρμόδια υπηρεσία)

Υποβολή και έλεγχος της αίτησης

Πληρωμή παραβόλου και απαιτούμενα στοιχεία

Για την πληρωμή του παραβόλου απαιτούνται ΑΦΜ, IBAN, στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση) και ονοματεπώνυμο. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο πολίτης επιλέγει τον τρόπο παραλαβής της νέας άδειας οδήγησης.

Εναλλακτικές λύσεις για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή διαδικασία

Οι πολίτες που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αντικατάστασης.

Οι οδηγοί καλούνται να φροντίσουν την αντικατάσταση του ροζ διπλώματος πριν από το 2033, ώστε να αποφύγουν προβλήματα κατά τη μετακίνησή τους εντός και εκτός Ελλάδας.