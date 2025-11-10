Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

Τέλος στην ισχύ των ροζ διπλωμάτων οδήγησης το 2033: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Newsbomb

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ροζ δίπλωμα οδήγησης, που εκδίδονταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, παύει επισήμως να ισχύει από τις 19 Ιανουαρίου 2033.

Παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξης δεν αναγράφεται στο ίδιο το έγγραφο, οι κάτοχοι οφείλουν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση, ώστε να διασφαλίσουν τη νομιμότητα και τη διεθνή ισχύ της άδειας τους.

Το παλαιό ροζ δίπλωμα δεν αναγνωρίζεται πλέον σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επιτρέπει την ενοικίαση οχήματος ή την οδήγηση στο εξωτερικό. Επιπλέον, δεν πληροί τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αντικατάστασή του.

Αντίθετα, το νέο πλαστικό δίπλωμα τύπου κάρτας περιλαμβάνει λατινικούς χαρακτήρες, διαθέτει ψηφιακά χαρακτηριστικά ασφαλείας και είναι πλήρως συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εξασφαλίζοντας την αποδοχή του σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Πώς γίνεται η αντικατάσταση του ροζ διπλώματος;

Η διαδικασία αντικατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, στην ενότητα Υπηρεσίες → Άδειες Οδήγησης → Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης. Τα βασικά βήματα περιλαμβάνουν:

  • Είσοδο με κωδικούς TaxisNet
  • Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης
  • Ανέβασμα ψηφιακής φωτογραφίας και υπογραφής
  • Ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλου ύψους30€
  • Επιλογή τρόπου παραλαβής (αποστολή ή παραλαβή από αρμόδια υπηρεσία)
  • Υποβολή και έλεγχος της αίτησης

Πληρωμή παραβόλου και απαιτούμενα στοιχεία

Για την πληρωμή του παραβόλου απαιτούνται ΑΦΜ, IBAN, στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση) και ονοματεπώνυμο. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, ο πολίτης επιλέγει τον τρόπο παραλαβής της νέας άδειας οδήγησης.

Εναλλακτικές λύσεις για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή διαδικασία

Οι πολίτες που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αντικατάστασης.

Οι οδηγοί καλούνται να φροντίσουν την αντικατάσταση του ροζ διπλώματος πριν από το 2033, ώστε να αποφύγουν προβλήματα κατά τη μετακίνησή τους εντός και εκτός Ελλάδας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

22:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μικρό αεροπλάνο, που μετέφερε βοήθεια για τον τυφώνα στη Τζαμάκια, συνετρίβη σε λίμνη στη Φλόριντα - Δεν έχουν εντοπιστεί θύματα - Δείτε βίντεο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ένας 18χρονος στο νοσοκομείο

22:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ATP Finals: Ο Φριτς μπήκε με το... δεξί κόντρα στον Μουζέτι στο Τορίνο

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με δίκυκλο που πέρασε παράνομα τη διάβαση της Λένορμαν

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Ταϊλάνδη αναστέλλει τη συμφωνία εκεχειρίας με την Καμπότζη - Την είχε συνυπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε η προετοιμασία σε δύο γκρουπ - Πρώτη για Τεττέη και Κωστούλα

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ανήλικος για την μεταφορά μεταναστών στα νότια του Ηρακλείου

21:31LIFESTYLE

Ο Γιώργος Νταλάρας πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

21:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα στρατηγική των ΗΠΑ στη Συρία: Από την απομόνωση στην ανασυγκρότηση

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε έρευνα για Ιταλούς που φέρεται να πλήρωναν για να σκοτώνουν «για πλάκα» Βόσνιους αμάχους στην πολιορκία του Σαράγεβο

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Dark showering: Το νέο trend για να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στην Τουρκία: Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για εμπλοκή σε στοιχηματικό σκάνδαλο

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρόφιμα για αστροναύτες με βάση τα ούρα θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: «Μια βασική ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

21:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

22:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία... τέλος - Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που η πεζή ελέγχει τον δρόμο λίγο πριν παρασυρθεί από το αυτοκίνητο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε, μας χώρισε η αστυνομία», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αστυνομικός μετέφερε στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη που ήταν εγκλωβισμένη στην κακοκαιρία

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθερώθηκε ο Χάνιμπαλ Καντάφι έπειτα από 10 χρόνια κράτησης χωρίς δίκη

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ