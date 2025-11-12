Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ στην Τσιμισκή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, επί της οδού Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr λεωφορείο της γραμμής 5 συγκρούστηκε με ΙΧ, επί της Τσιμισκή στη συμβολή της με τη Νικηφόρου Φωκά.

Το λεωφορείο συγκρούστηκε με το ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα και τα δύο να ακινητοποιηθούν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ωστόσο δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

