Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ στην Τσιμισκή
Από τη σύγκρουση των οχημάτων δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, επί της οδού Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr λεωφορείο της γραμμής 5 συγκρούστηκε με ΙΧ, επί της Τσιμισκή στη συμβολή της με τη Νικηφόρου Φωκά.
Το λεωφορείο συγκρούστηκε με το ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα και τα δύο να ακινητοποιηθούν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ωστόσο δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Renault: Το νέο σχέδιο μάχης απέναντι στους Κινέζους
09:17 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο
08:44 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Φωτιά με Φαρίντ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:17 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:34 ∙ WHAT THE FACT