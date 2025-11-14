Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στα Κάτω Καστελλιανά

Σοβαρό τροχαίο στα Κάτω Καστελλιανά του Ηρακλείου Κρήτης σήμανε συναγερμό αργά το βράδυ της Πέμπτης (13/11) στις Αρχές, κινητοποιώντας Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, αυτοκίνητο -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- εξετράπη της πορείας του λίγο πριν τα μεσάνυχτα και κατέληξε εκτός δρόμου, με τον οδηγό του να εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τον 53χρονο οδηγό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

