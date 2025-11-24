Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ πήγαινε τον γιο της στο σχολείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025, έξω από το 22ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε μια μητέρα που περπατούσε με τον 10χρονο γιο της.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινότητα και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και περαστικούς.

Η μητέρα πήγαινε να συνοδεύσει το παιδί της στο σχολείο όταν το όχημα την χτύπησε και την πέταξε στο έδαφος.

Ο οδηγός και περαστικοί επενέβησαν αμέσως για να παράσχουν βοήθεια, ενώ στο σημείο βρέθηκε τυχαία ένας ορθοπεδικός, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα.

Ο γιατρός περιέγραψε στο eviaonline.gr ότι κατά τον περασμό του είδε τη γυναίκα πεσμένη και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο η κατάσταση της ήταν σταθερή.

Την κράτησε ήρεμη μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για περαιτέρω φροντίδα.

Το 10χρονο αγόρι, εμφανώς σοκαρισμένο από το συμβάν, συνοδεύτηκε στο σχολείο με τη βοήθεια άλλης μητέρας, ενώ ο πατέρας του ενημερώθηκε άμεσα για το ατύχημα.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, εξετάζοντας παράγοντες όπως η ορατότητα και η ταχύτητα του οχήματος.