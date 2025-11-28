Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων: Χειροπέδες σε δύο κορίτσια στη Λάρισα για επίθεση σε 16χρονη

Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστές ανήλικους και μάλιστα κορίτσια σε περιοχή της Λάρισας, σοκάρει.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) όταν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία για τραυματισμένη ανήλικη μαθήτρια Λυκείου σε κωμόπολη της Λάρισας, μετά επεισόδιο ξυλοδαρμού, η οποία μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, δύο μαθήτριες Ελληνίδες 15 και 17 ετών για προσωπικές διαφορές επιτέθηκαν σε άλλη 16χρονη αλλοδαπή μαθήτρια και την γρονθοκόπησαν.

Οι δυο μαθήτριες συνελήφθησαν, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για σωματική βλάβη και εν συνεχεία αφέθηκαν ελεύθερες.

