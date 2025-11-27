Τραγωδία στη Λάρισα: 57χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και πέθανε
Αιφνίδιο θάνατο βρήκε 57χρονος στη Λάρισα - Κατέρρευσε ξαφνικά και εξέπνευσε
Τραγωδία στη Λάρισα με 57χρονο άνδρα ο οποίος κατέληξε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του στη συνοικία της Νέας Πολιτείας.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το τραγικό συμβάν έγινε γύρω στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης, όταν κατά πληροφορίες ο άτυχος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του και κατέρρευσε.
Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο ήταν αργά διότι ο 57χρονος δυστυχώς, είχε ήδη φύγει από τη ζωή.
