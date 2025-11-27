Στην Κρήτη η σορός του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από τη χειροβομβίδα στην Ρόδο

Tο μεσημέρι της Πέμπτης προσγειώθηκε στο Ηράκλειο το στρατιωτικό αεροσκάφος με τη σορό του αδικοχαμένου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης στην Αφάντου της Ρόδου.

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου επικρατούσε βαρύ κλίμα, ενώ τη σορό υποδέχθηκε ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος ήταν κάτοικος Τυμπακίου.

Η κηδεία του 19χρονου θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο, οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν σε εξέλιξη από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, δήλωσε ότι υπάρχει συνεχής πληροφόρησης από το υπουργείο και τον Στρατό, με σαφή πρόθεση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σημαντική θεωρείται η μαρτυρία του 39χρονου επιλοχία, που τραυματίστηκε βαριά κατά την ίδια άσκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει η οικογένεια, «κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας, η οποία σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε σοβαρά τον 39χρονο επιλοχία στη Ρόδο».

