Πάτρα: Κουβάδες στα δικαστήρια εξαιτίας της βροχής
Τμήμα της οροφής άρχισε να στάζει
Αντιμέτωπη με προβλήματα βρέθηκε η Πάτρα την Πέμπτη (27/11) εξαιτίας της βροχόπτωσης που έφερε η κακοκαιρία «Adel».
Στα δικαστήρια της πόλης τμήμα της οροφής άρχισε να στάζει, σύμφωνα με το tempo24.news.
Το πρόβλημα εντοπίστηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.
Οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να τοποθετήσουν κουβάδες για να περιορίσουν τη διαρροή.
