Πάτρα: Άγνωστος έριξε κροτίδα σε σχολείο - 12χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (25/11) σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όταν άγνωστο άτομο, πιθανόν μαθητής, έριξε κροτίδα εν ώρα λειτουργίας του Λυκείου.
Η κροτίδα εξερράγη έξω από αίθουσα διδασκαλίας, με αποτέλεσμα θραύσμα να τραυματίσει 12χρονο μαθητή του Γυμνασίου που συστεγάζεται με το Λύκειο, σύμφωνα με το tempo24.news.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα έλαβε εξιτήριο.
Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πήγε στην εξεταστική επιτροπή η Καλλιόπη Σεμερτζίδου
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Nissan LEAF: Πώς γεννήθηκε το ηλεκτρικό που θέλει να κερδίσει την Ευρώπη
09:25 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Το βιβλίο Τσίπρα υπενθυμίζει ποια δύναμη μπορεί να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών, λένε στο Μαξίμου
08:28 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το χαρτί στο αυτοκίνητό τους
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ