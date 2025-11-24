Πάτρα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 16χρονος για τον βιασμό της 12χρονης

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου

Πάτρα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 16χρονος για τον βιασμό της 12χρονης
Το δρόμο για τις φυλακές ανηλίκων, παίρνει ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο 16χρονος απολογήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του Ανακριτή ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του.

Υπενθυμίζεται ότι το 12χρονο κορίτσι κατήγγειλε τον 16χρονο για βιασμό στο πραοαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της.

