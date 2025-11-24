Μυστήριο με Τρικαλινό που ξημέρωσε για τον Τσίπρα στην Αθήνα και δεν τον αναγνωρίζει κανείς

Τι τον συνδέει με Αλέξη Τσίπρα και γιατί κανείς δεν τον αναγνωρίζει;

Πλήθος κόσμου σπεύδει από νωρίς το πρωί για να αγοράσει το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Ωστόσο, μυστήριο επικρατεί τις τελευταίες ώρες γύρω από την ταυτότητα ενός άνδρα με καταγωγή από τα Τρίκαλα που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από το πατρικό του για τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να παραλάβει το βιβλίο του.

Παρά τις πρώτες εικασίες, κανείς από τους Παναγιώτα Δριτσέλη, Χρήστο Σιμορέλη και Σταύρο Νταούλα -επί χρόνια αναγνωρίσιμες μορφές του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα- δεν μπορούν να δώσουν την παραμικρή πληροφορία για την ταυτότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ κεντρικών καναλιών, ξημέρωσε έξω από το βιβλιοπωλείο στην Αθήνα για να πάρει την «Ιθάκη» του Τσίπρα. Όλοι δηλώνουν άγνοια για το ποιος μπορεί να είναι ο άγνωστος συμπολίτης.

Και κάπως έτσι, στα Τρίκαλα έχει ανοίξει συζήτηση για το ονοματεπώνυμο του άνδρα. Ποιος είναι; Τι τον συνδέει με τον Αλέξη Τσίπρα και γιατί κανείς, μα κανείς, δεν τον αναγνωρίζει;

Το μυστήριο συνεχίζεται…

Με πληροφορίες από trikalaopinion.gr

