Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: Η πρώτη του φορά στη Λεωφόρο και το ματς που δεν ξεχνά

Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από το νέο του βιβλίο «Ιθάκη», θυμάται την πρώτη του φορά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και περιγράφει το ματς που τον έδεσε για πάντα με τον Παναθηναϊκό

Στις σελίδες της «Ιθάκης», ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιορίζεται μόνο στην πολιτική του διαδρομή. Ανάμεσα στις αφηγήσεις για την τετραετία 2015-2019, που ο ίδιος περιγράφει ως μια από τις πιο πυκνές και ταραχώδεις περιόδους της μεταπολίτευσης, βρίσκονται και πιο προσωπικές στιγμές - όπως εκείνη που τον έφερε για πρώτη φορά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

