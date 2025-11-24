Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που κατανάλωσε τοξικά μανιτάρια - «Σε κρίσιμη κατάσταση»

Ακόμη και C-130 σηκώθηκε για τον 65χρονο και την 55χρονη που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια στην Πέλλα. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιταλίας για επείγουσα μεταμόσχευση, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Με αναρτήση του γιου του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κατάσταση της υγείας του ζευγαριού παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή. Ο ίδιος ευχαριστεί τόσο τους γιατρούς στα νοσοκομεία της χώρας μας, όσο και τον κόσμο που του συμπαραστέκεται σε αυτήν τη δύσκολη συνθήκη.

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη την στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτόν τον αγώνα. Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση», γράφει στην ανάρτηση του.

Μιλώντας, επίσης, στο Mega και στην εκπομπή Live News, αναφέρθηκε και στα πρώτα συμπτώματα που είχαν οι γονείς του από την κατανάλωση των μανιταριών.

«Δεν ήταν από γιορτή, ήταν από το βουνό. Άγρια μανιτάρια. Ο πατέρας μου (τα μάζεψε). Απλά επειδή μένουν κοντά σε βουνό, έτυχε. Αλλά έτυχε να είναι δηλητηριώδη. Είχαν συμπτώματα με εμετούς, ναυτίες αλλά μετά από κάποιες ώρες. Σταθερή η κατάστασή τους, επικοινώνησα μαζί τους, τους είδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

