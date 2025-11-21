Θεσσαλονίκη: Στην Ιταλία μεταφέρεται σήμερα το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια

Στην Ιταλία πρόκειται να μεταφερθεί το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια στην Έδεσσα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 65χρονο άνδρα και τη 55χρονη σύντροφό του, οι οποίοι παρουσίασαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών που μάζεψαν οι ίδιοι από περιοχή της Έδεσσας. Το ζευγάρι θα μεταφερθεί μέσα στην ημέρα σε δύο διαφορετικά κέντρα στη Ρώμη και στην Πίζα, αν και ακόμα δεν έχουν βρεθεί μοσχεύματα.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρει: «Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ οργάνωσαν, μέσα σε λίγες ώρες, την επείγουσα μεταφορά δύο συμπολιτών μας που δηλητηριάστηκαν από μανιτάρια, διασφαλίζοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε μεταμόσχευση ήπατος. Με τις συντονισμένες ενέργειες μας, οι συμπολίτες μας έγιναν αποδεκτοί στα Μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ρώμης και της Πίζας. Η πτήση τους έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ θερμά όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό αυτής της κρίσιμης αποστολής».

Αρχικά νοσηλεύτηκαν για δύο ημέρες στο νοσοκομείο της Έδεσσας, αλλά η κατάστασή τους επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα τη διακομιδή τους στο ΑΧΕΠΑ.

Σημειώνεται ότι διαψεύστηκε η αρχική πληροφορία ότι τα μανιτάρια είχαν αγοραστεί σε εκδήλωση συλλογής άγριων μανιταριών, καθώς όπως έγινε γνωστό ο άνδρας πήγε την στο βουνό για να μαζέψει μανιτάρια και όταν γύρισε σπίτι, η σύζυγός του τα τηγάνισε και τα κατανάλωσαν.

Διαβάστε επίσης