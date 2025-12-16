Αγωγή Τραμπ κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση – Ζητά αποζημίωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του BBC ζητώντας του αποζημίωση 5 δισ. δολαρίων

Αγωγή Τραμπ κατά του BBC για συκοφαντική δυσφήμιση – Ζητά αποζημίωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση τη Δευτέρα εναντίον του BBC, του δημόσιου δικτύου ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Βρετανίας, απαιτώντας αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξαιτίας της μετάδοσης μονταρισμένων αποσπασμάτων ομιλίας του την 6η Ιανουαρίου 2021, προτού έξαλλοι οπαδοί του επιτεθούν στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανοίγει έτσι, για πρώτη φορά, διεθνές μέτωπο στη σύγκρουσή του με μέσα ενημέρωσης την κάλυψη των οποίων θεωρεί ψευδή ή προκατειλημμένη εναντίον του.

Κατηγορίες για «κακόβουλη και παραπλανητική απεικόνιση»

Σύμφωνα με την αγωγή, το BBC παρήγαγε μια «ψευδή, συκοφαντική, παραπλανητική, υποτιμητική, εμπρηστική και κακόβουλη απεικόνιση» του Τραμπ, με σκοπό –όπως υποστηρίζεται– να επηρεάσει αρνητικά το εκλογικό αποτέλεσμα εις βάρος του. Η προσφυγή κάνει λόγο για «θρασύτατη απόπειρα παρέμβασης» στην εκλογική διαδικασία των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρηματολογούν πως το BBC με το ντοκιμαντέρ αυτό προκάλεσε βαρύ πλήγμα στην υπόληψη και τη φήμη του και πελώρια οικονομική ζημία.

Το επίμαχο μοντάζ της ομιλίας της 6ης Ιανουαρίου

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Trump: A Second Chance», φέρεται να παρουσίασε αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ έξω από τον Λευκό Οίκο ως ενιαία δήλωση, δίνοντας την εντύπωση ότι κάλεσε άμεσα τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι το BBC συνέδεσε τεχνητά τη φράση «I’ll be there with you» με το «And we fight… fight like hell», παρότι –σύμφωνα με το δικόγραφο– οι δύο δηλώσεις ειπώθηκαν με χρονική απόσταση σχεδόν 55 λεπτών και δεν αποτέλεσαν ποτέ ενιαίο απόσπασμα.

Η διένεξη για το μονταρισμένο απόσπασμα, που μεταδόθηκε από την εκπομπή Panorama του BBC λίγο καιρό προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 στις ΗΠΑ, πυροδότησε κρίση δημοσίων σχέσεων για το δίκτυο με επιστέγασμα τις παραιτήσεις των δυο κορυφαίων στελεχών του.

Το ντοκιμαντέρ προσέλκυσε ακόμη περισσότερη προσοχή αφού διέρρευσε εσωτερικό έγγραφο του BBC, συνταγμένο από εξωτερικό ελεγκτή για ζητήματα προτύπων και δεοντολογίας, που ήγειρε ανησυχίες για τον τρόπο που έγινε η επεξεργασία του υλικού, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για «προκαταλήψεις» στο δημόσιο δίκτυο.

Συγγνώμη από το BBC και παραιτήσεις στην κορυφή

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε συγγνώμη κάνοντας λόγο για «λάθος κρίσης» στη διαχείριση του υλικού. Το ζήτημα εξελίχθηκε σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία του οργανισμού, οδηγώντας στην παραίτηση του γενικού διευθυντή και του επικεφαλής ειδήσεων.

Το BBC ζήτησε επίσημα συγγνώμη από τον Τραμπ στις 13 Νοεμβρίου και δεσμεύτηκε ότι δεν θα ξαναπροβάλει το ντοκιμαντέρ, ούτε στην τηλεόραση ούτε σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Διαφωνία για τη νομική βάση της αγωγής

Παρά τη συγγνώμη, το BBC επιμένει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για αγωγή συκοφαντικής δυσφήμισης. Σε σχετική ανακοίνωση ανέφερε ότι, αν και λυπάται για τον τρόπο που μονταρίστηκε το βίντεο, διαφωνεί κατηγορηματικά με τους ισχυρισμούς περί δυσφήμισης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η συγγνώμη δεν συνοδεύτηκε από ουσιαστική μεταμέλεια ή θεσμικές αλλαγές, και ζητά δισεκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές δικαστικό μέτωπο κατά μεγάλου δημόσιου μέσου ενημέρωσης.

