Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας

Ύστερα από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, που διήρκεσε περισσότερες από 13 ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέας Καλαμάτας αποφάσισαν από κοινού την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Πρώτος οδηγήθηκε σε απολογία ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περισσότερες από τέσσερις ώρες. Κατά την απολογία του κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν κυρίως διασταυρώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών και την ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρεται να προκύπτει εμπλοκή του ως ηθικού αυτουργού, ενώ του αποδόθηκε και η κατηγορία ότι μετέφερε τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα το πρωί που ακολούθησε το έγκλημα.

Κατά την απολογία του, ο πρώτος κατηγορούμενος κινήθηκε στη γραμμή όσων είχε καταθέσει και στο παρελθόν ως μάρτυρας, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που του αποδίδεται. Δήλωσε ότι είναι αθώος, ανέφερε πως επιθυμεί να ρίξει φως στην υπόθεση και υποστήριξε ότι από την αρχή συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές, αποδίδοντας τις κατηγορίες σε συμπτώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια παρουσίασε στους κατηγορούμενους τα ισχυρά στοιχεία, που περιλαμβάνουν διασταυρώσεις πακιστανικών τηλεφώνων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων. Παρά τα στοιχεία αυτά, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να εμμένει σθεναρά στην αθωότητά του.

Ακολούθως, ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκε επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του ανιψιού και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ. Η απολογία του διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίστηκε επίσης ιδιαίτερα απαιτητική. Και ο δεύτερος κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, επιμένοντας στην αθωότητά του και τονίζοντας ότι βρίσκεται αδίκως στη θέση του κατηγορουμένου, επαναλαμβάνοντας τη στάση που έχει τηρήσει από την πρώτη στιγμή.

Ο συνήγορός του, κ. Δημητρακόπουλος, πριν την απολογία του πελάτη του, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής, τονίζοντας ότι δεν θα αναλάμβανε ποτέ υπόθεση που αφορά «συμβόλαιο θανάτου». Ο κ. Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για προειλημμένη απόφαση προφυλάκισης και υποστήριξε ότι με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρξει καταδίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.