Φοινικούντα: Δύο μήνες σχεδίαζαν τη δολοφονία - Το κίνητρο και το συμβόλαιο θανάτου

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες κατέθεσαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, επιμένοντας στην αθωότητά τους, παρά τα στοιχεία που συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια παρουσίασε στους κατηγορούμενους τα ισχυρά στοιχεία, που περιλαμβάνουν διασταυρώσεις πακιστανικών τηλεφώνων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και καταθέσεις μαρτύρων. Παρά τα στοιχεία αυτά, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να εμμένει σθεναρά στην αθωότητά του.

Στην αθωότητά του όμως, επέμεινε και ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο επιχειρηματίας από την Αθήνα. Ο συνήγορός του, κ. Δημητρακόπουλος, πριν την απολογία του πελάτη του, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής, τονίζοντας ότι δεν θα αναλάμβανε ποτέ υπόθεση που αφορά «συμβόλαιο θανάτου». Ο κ. Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για προειλημμένη απόφαση προφυλάκισης και υποστήριξε ότι με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρξει καταδίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Όλα οδηγούν σε «συμβόλαιο θανάτου»

Οι Αρχές, ωστόσο, αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως «συμβόλαιο θανάτου», καθώς υπάρχουν δεδομένα και προϋποθέσεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το φερόμενο κίνητρο του εγκλήματος φαίνεται να σχετίζεται με τη διαχείριση της ιδιαίτερα μεγάλης περιουσίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ, σύμφωνα με την έρευνα της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, το σχέδιο φέρεται να είχε καταστρωθεί εδώ και περίπου δύο μήνες.

Η απόφαση της ανακρίτριας και της εισαγγελέως για την προφυλάκιση ή μη των δύο κατηγορουμένων αναμένεται το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.

Διαβάστε επίσης