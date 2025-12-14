Φοινικούντα: Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Η επικοινωνία με τους δράστες πριν και μετά το διπλό φονικό ήταν το κλειδί της υπόθεσης

Φοινικούντα: Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Μετά τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη και του 32χρονου επιχειρηματία ως ηθικών αυτουργών, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, το σενάριο του μάρτυρα που αποκάλυψε τους ηθικούς αυτουργούς στην ανακρίτρια δεν ευσταθεί. Αντιθέτως, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ανακρίτρια προέρχονται από την ενδελεχή ανάλυση κλήσεων τεσσάρων με πέντε «πακιστανικών» τηλεφώνων.

Η σύνδεση πριν και μετά το έγκλημα

Το κλειδί για την εξιχνίαση φαίνεται πως βρίσκεται στην επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων:

  • Τα δύο «πακιστανικά» τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν οι δύο 22χρονοι φυσικοί δράστες είχαν έρθει σε επαφή με άλλα «πακιστανικά» τηλέφωνα που κατείχαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας.

  • Οι επικοινωνίες αυτές καταγράφηκαν τόσο πριν όσο και μετά το διπλό φονικό.

Το αυτοκίνητο του ανιψιού και η διαφυγή

Σε ό,τι αφορά τον φυσικό αυτουργό, η ανακρίτρια φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τη σκανδάλη πάτησε ο ένας εκ των 22χρονων. Ο συνεργός του ισχυρίζεται ότι ο δράστης, μετά το έγκλημα, κολύμπησε από την παραλία της Φοινικούντας μέχρι την Καλαμάτα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ΚΤΕΛ με προορισμό την Αθήνα.

Ωστόσο, οι πληροφορίες για τη μεταφορά του δράστη στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας ενισχύουν τις υποψίες: έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ένα όχημα, το οποίο μοιάζει με το αυτοκίνητο του ανιψιού, να περνά κοντά στο σημείο των ΚΤΕΛ.

Ο ανιψιός, από την πλευρά του, παραδέχεται πως βρέθηκε κοντά στο σημείο, αλλά σε διαφορετική ώρα, ισχυριζόμενος ότι ο λόγος ήταν η επίσκεψη στη μητέρα του.

