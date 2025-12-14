Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο «κάδρο» των Αρχών - Οι αντιφάσεις που «έκαψαν» τον ανιψιό

Η αστυνομία και η Δικαιοσύνη εντείνουν τις προσπάθειες για την πλήρη διαλεύκανση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς η ανακρίτρια πλέον εξετάζει την εμπλοκή δύο νέων προσώπων. Όπως αποκάλυψε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, στο «κάδρο» έχουν μπει δύο γυναίκες από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου ανιψιού, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν γνώριζαν ή συνέδραμαν στην οργάνωση της δολοφονικής ενέργειας. Πρόκειται για τη σύντροφο του ανιψιού και μία ακόμα γυναίκα από το στενό περιβάλλον του.

Στο επίκεντρο ο ανιψιός

Το πρόσωπο που βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών, ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, από μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, κατηγορείται πλέον ως ο ενορχηστρωτής της εκτέλεσης του θείου του και του επιστάτη.

Τα στοιχεία που τον οδήγησαν από τη θέση του μάρτυρα σε αυτή του κατηγορούμενου σχετίζονται με τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του. Ενδεικτικά, παρουσίασε διαφορετικές περιγραφές για τη θέση του τη στιγμή του εγκλήματος (αρχικά όρθιος κοντά στο τζάκι, έπειτα καθιστός απέναντι από τον θείο του) και για τις κινήσεις που έκανε αμέσως μετά την επίθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος φέρεται να έκρυψε τον εκτελεστή μετά το φονικό και να διευκόλυνε τη διαφυγή του την επόμενη ημέρα, μεταφέροντάς τον στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Ο καθοδηγητής στη Γερμανία

Στο μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση ενός ακόμη ατόμου, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Πρόκειται για τον 30χρονο συνεργάτη του φίλου του ανιψιού, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή των δύο 22χρονων δραστών. Ο νεαρός, γιος γνωστού επιχειρηματία με δραστηριότητα στο Κολωνάκι, εντοπίζεται στη Γερμανία και αναζητείται από τις τοπικές αρχές.

