Φοινικούντα: Την Δευτέρα θα απολογηθούν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο φίλος του

Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα απολογηθούν στην ανακρίτρια στις 10 το πρωί της Δευτέρας (15/12). Πρόκειται για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του, που ήταν και εργοδότης του 22χρονου που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 68χρονου.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, η παραμονή των δύο κατηγορούμενων στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας διήρκεσε μια ώρα, με τον δικηγόρο του 33χρονου ανιψιού να επισημαίνει ότι ο εντολέας του δηλώνει αθώος. Ο δικηγόρος του 33χρονου μετέφερε την κακή ψυχολογική κατάσταση του εντολέα του, ενώ τόνισε ότι αναμένει να λάβει τα αντίγραφα της δικογραφίας ώστε να τοποθετηθεί αναλυτικά.