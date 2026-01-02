Σκέρτσος: «Οριστικό τέλος στην ελληνική ιδιαιτερότητα του αιώνιου φοιτητή»

«Οριστικό τέλος και στην ελληνική ιδιαιτερότητα του "αιώνιου φοιτητή" - 308.605 διαγραφές ολοκληρώθηκαν στις 31.12.25», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος

Σκέρτσος: «Οριστικό τέλος στην ελληνική ιδιαιτερότητα του αιώνιου φοιτητή»
Οριστικό τέλος μπαίνει στον άτυπο «θεσμό» του αιώνιου φοιτητή καθώς στις 31/12/ 2025 ολοκληρώθηκαν 308.605 διαγραφές, κλείνοντας έναν κύκλο δεκαετιών.

Πρόκειται για φοιτητές που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν το 2017 και δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για παράταση της διάρκειας φοίτησης.

Όπως επισημαίνουν σε αναρτήσεις τους τόσο ο Παύλος Μαρινάκης όσο και ο Άκης Σκέρτσος, οι αλλαγές «είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, θεσμικής συνέπειας και συγκεκριμένου σχεδίου που εφαρμόστηκε βήμα-βήμα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τις διοικήσεις των ΑΕΙ».

Ο Παύλος Μαρινάκης τονίζει ότι «σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε πανεπιστημιακό χώρο, ενώ τα ελληνικά ΑΕΙ συμμετέχουν σε δεκάδες συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, μέσω ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και το διεθνές αποτύπωμα της ανώτατης εκπαίδευσης».

Ο Άκης Σκέρτσος, από την πλευρά του, υπενθυμίζει ότι το 2019 υπήρξε μια ξεκάθαρη πολιτική δέσμευση: «Δημόσια πανεπιστήμια ασφαλή, ελεύθερα από αναχρονισμούς του παρελθόντος, εξωστρεφή, ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Έξιμισι χρόνια μετά, όπως σημειώνει, η δέσμευση αυτή δεν έμεινε στα λόγια αλλά μετατράπηκε σε μετρήσιμα αποτελέσματα».

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, «θεσπίστηκε ένα νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας και άμιλλας, που επιτρέπει και τη λειτουργία μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και διευρύνοντας τις επιλογές για τους φοιτητές. Ταυτόχρονα, μπήκαν σαφείς κανόνες με δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις, δίνοντας στις διοικήσεις των δημόσιων πανεπιστημίων τα εργαλεία να λειτουργούν με δικαιοσύνη αλλά και αποφασιστικότητα απέναντι σε παθογένειες του παρελθόντος».


Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Οριστικό τέλος και στην ελληνική ιδιαιτερότητα του «αιώνιου φοιτητή» – 308.605 διαγραφές ολοκληρώθηκαν στις 31.12.25
Το 2019 δεσμευθήκαμε ότι θα αποκτήσουμε δημόσια πανεπιστήμια ασφαλή και ελεύθερα από αναχρονισμούς του παρελθόντος, εξωστρεφή, ποιοτικά και ανταγωνιστικά.
Μετά από 6,5 χρόνια πετύχαμε:
✅ να μην έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σε χώρο πανεπιστημίου
✅ δεκάδες συμπράξεις των ελληνικών ΑΕΙ με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού (σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα)
✅ ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ακαδημαϊκής άμιλλας και ελευθερίας που επιτρέπει και σε μη κρατικά-μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια να λειτουργούν στη χώρα μας
✅ σαφείς κανόνες με δικαιώματα και υποχρεώσεις που οδηγούν τις διοικήσεις των δημοσίων πανεπιστημίων να λάβουν δράση με δικαιοσύνη αλλά και αυστηρότητα απέναντι σε αναχρονισμούς του παρελθόντος, όπως ο άτυπος «θεσμός» του «αιώνιου φοιτητή» που δεν απαντάται σε καμία άλλη χώρα του κόσμου.
Σε όσους ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει, ακόμη ένα «επαναστατικό αυτονόητο» που εκκρεμούσε εδώ και δεκαετίες ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025 χάρη στην αποφασιστικότητα που έδειξαν οι ηγεσίες του Υπ. Παιδείας και των πρυτανικών αρχών των ΑΕΙ.
Το πολιτικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί και να απαντηθεί είναι ένα: ποια άλλη πολιτική δύναμη της χώρας έχει τη βούληση, τις θέσεις και το σχέδιο για να υλοποιήσει αυτές τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις;»

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη:

«Το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια:
? χωρίς αιώνιους φοιτητές, αφού ολοκληρώθηκαν 309.000 διαγραφές
? χωρίς ενεργό κατάληψη
? με περίπου 30% παραπάνω χρηματοδότηση σε σχέση με το 2019 και
? με τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Yale και το Harvard, να τους δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης, συμπράττοντας μαζί τους.
Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν και οι μόνοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι φοιτητές και οι καθηγητές, παίρνουν πίσω όσα αυτονόητα ζητούσαν για δεκαετίες».

