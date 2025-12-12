Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

Το «βαθύ λαρύγγι» που «έδειξε» το ποιος βρίσκεται πίσω από το διπλό έγκλημα

Δημήτρης Δρίζος

Ο καθ' ομολογίαν συνεργός στη διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλό φονικό της Φοινικούντας καθώς βρέθηκε το «βαθύ λαρύγγι» που ουσιαστικά είπε στις Αρχές πως ο ανιψιός του Κώστα Τομαρά και ο φίλος του, βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον προφυλακισμένο 22χρονο, ο οποίος κατηγορείται πλέον ως ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας και όχι ως συνεργός, και ήταν ο άνθρωπος που είχε παραδοθεί στις Αρχές όταν είχε κυκλοφορήσει το βίντεο με το σκούτερ και εκείνον συνεπιβάτη.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 22χρονος μίλησε για το τι και το πώς της διπλής δολοφονίας αλλά και φυσικά το κίνητρο που τον οδήγησε στο έγκλημα, το οποίο ήταν οικονομικό τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ανιψιό του θύματος, που ήθελε να κληρονομήσει την τεράστια περιουσία.

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πώς ο 22χρονος πείστηκε να μιλήσει. Έγινε κατόπιν παραινέσεων του δικηγόρου του ή των Αρχών, ώστε να τύχει ευνοϊκότερης αντιμετώπισης στην ποινή του;

Σε κάθε περίπτωση, η Εισαγγελέας Καλαμάτας έγινε αποδέκτρια των πληροφοριών το πρωί της Τετάρτης (10/12) και άμεσα διέταξε τη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του.

Στην Καλαμάτα μεταφέρονται σήμερα οι συλληφθέντες

Σήμερα, Παρασκευή (12/12) οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον ανακρίτριας και να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό.

Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος φίλος του και εργοδότης των δύο 22χρονων που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι παρέμειναν χθες, Πέμπτη (11/12) μία ώρα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης τους.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 20:15, το σκούτερ με τους δύο 22χρονους φτάνει στο κάμπινγκ. Σύμφωνα με την ανακρίτρια, μέσα μπαίνει ο 22χρονος που παρουσιαζόταν ως συνεργός.

Φτάνοντας στη ρεσεψιόν, ο 62χρονος επιστάτης τον ρωτάει με χιούμορ: «Πού πάει αυτό;».

Σύμφωνα με το Mega, ο 33χρονος ανιψιός που σηκώνεται και πηγαίνει προς το τζάκι. Ο χώρος έχει πλέον διαμορφωθεί με τρόπο που αφήνει τον 68χρονο ιδιοκτήτη μόνο του πίσω από το γραφείο, ενώ ο ανιψιός έχει μετακινηθεί σε θέση διαφυγής.

Ο δολοφόνος μπαίνει αγνοώντας τον 33χρονο και απευθύνει την ερώτηση στον ιδιοκτήτη: «Υπάρχει κανένα μέρος να μείνω;»

Ο ανιψιός λέει πως ο θείος του απάντησε ειρωνικά και αμέσως ακούστηκαν οι δύο πυροβολισμοί. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είδε το όπλο, ούτε τον δράστη να εκτελεί, και το μόνο που έκανε ήταν να τρέξει πανικόβλητος. Πίσω του έτρεχε και ο 62χρονος επιστάτης, που δέχτηκε τρεις σφαίρες από πίσω.

Και οι δύο συλληφθέντες ισχυρίζονται πως δεν έχουν καμία εμπλοκή με την υπόθεση.

Oι ισχυρισμοί του 33χρονου ανιψιού πριν τη σύλληψή του

Για την σχέση με τον θείο του και τις «ανακρίβειες» που ακούγονται στα μέσα ενημέρωσης που τον «φωτογραφίζουν» ως δολοφόνο του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, είχε μιλήσεις σε πρόσφατες δηλώσεις του - πριν συλληφθεί - ο 33χρονος ανιψιός του θύματος.

Μιλώντας στο Mega λίγο πριν τη σύλληψή του ο ανηψιός του 68χρονου είχε δηλώσει: «Οι ανακρίβειες που βγαίνουν στις ειδήσεις δεν με αφορούν. Μου έχουν καταστρέψει την εικόνα μου, οκ το δέχομαι, αλλά η εικόνα μου αυτή είναι μόνο από ανακρίβειες. Αν ήταν από κάποια απόδειξη σημαντική, προφανώς δεν θα σας μιλούσα εδώ, θα ήμουν ήδη μέσα. Τον πόνο μου τον γνωρίζω. Τώρα κάποιοι άλλοι καρνάβαλοι που βγαίνουν και ζητούν πράγματα πολλά, από ότι έχετε καταλάβει κι εσείς φαίνεται... Δεν χρειάζεται να πω, ο κόσμος ξέρει την αλήθεια».

«Δεν χρειάζεται να πω, να γυρίσω να πω κάτι συγκινητικό για το θείο μου γιατί είναι αγόρευση. Είναι κάτι που το κάνω για τα μάτια του κόσμου. Το τι έκανα με τον θείο μου και πόσο τον αγαπούσα ή πόσο με αγαπούσε, φαινόταν γιατί ήμασταν 30 χρόνια μαζί και μέναμε μαζί. Όλοι μιλάνε έξω από το παιχνίδι και λένε: αχ τον τραμπούκο. Για να έρθει να ζήσει κάποιος αυτό που ζω εγώ. Για κάθε ανακρίβεια που βγαίνει στις ειδήσεις έχω και μία απόδειξη στην αστυνομία», πρόσθεσε ο 33χρονος.

