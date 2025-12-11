Φοινικούντα: «Θα τα πουλήσω όλα και θα πάω στην Ταϊλάνδη» - Τι έλεγε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία

Την Ταϊλάνδη φαίνεται πως... ονειρευόταν ο 33χρονος ανιψιός του άτυχου Κώστα Τομαρά, ο οποίος κατηγορείται επίσης ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο 33χρονος, ο οποίος οδηγείται αυτή την ώρα στην Εισαγγελία Καλαμάτας, φέρεται να έλεγε σε συγγενείς του διαρκώς «μη μου κολλάτε, γιατί θα τα πουλήσω όλα και θα πάω στην Ταϊλάνδη».

Να σημειωθεί πως ο 33χρονος, που ήταν και ο μοναδικός κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του 68χρονου, είχε βγάλει ήδη στο «σφυρί» 10 ακίνητα, προφανώς σε μια προσπάθεια ρευστοποίησης και ίσως και διαφυγής από τη χώρα.

Ωστόσο, ο κλοιός της αστυνομίας είχε αρχίσει και στένευε... επικίνδυνα γύρω από τον 33χρονο και τον φίλο του, που επίσης κατηγορείται για ηθική αυτουργία της διπλής δολοφονίας, με τις Αρχές να προχωρούν στις συλλήψεις τους το μεσημέρι της Τετάρτης (11/12/2025).

Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς ερωτηματικό προκαλεί το ποιος θα είναι ο νέος κληρονόμος από τη στιγμή που ο ανιψιός του θύματος συνελήφθη.

Η αμύθητη περιουσία του 68χρονο θα περάσει στην αδερφή του θύματος, η οποία είναι η νόμιμη κληρονόμος αν και εφόσον κριθεί ένοχος ως ηθικός αυτουργός ο ανιψιός του 68χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιουσία του 68χρονου αποτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ενώ σε αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και τα ακίνητα αλλά και τα αγροτεμάχια που είχε ο δολοφονημένος άνδρας.

Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τη δολοφονία στο κάμπινγκ

Δεν έχει κλείσει ακόμη η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς εκκρεμεί η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, μετά από εκείνες του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του φίλου του.

Αυτή αφορά ένα τρίτο άτομο το οποίο βρίσκεται στη Γερμανία και ήδη οι Αρχές της χώρας έχουν λάβει σήμα από την ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του. Να σημειωθεί πως το εν λόγω άτομο βρίσκεται εκεί για αναψυχή.

Όσο για τον ρόλο του στο διπλό έγκλημα, αυτός δεν ήταν άλλος από τη μεταφορά του 22χρονου που αρχικά ανέφερε πως ήταν συνεργός στη δολοφονία, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα.

Σχετικά με τον 22χρονο, ενώ αρχικά έλεγε πως είναι απλά συνεργός και κολύμπησε (!) από τη Φοινικούντα για να φτάσει στην Καλαμάτα, οι Αρχές τον κατονομάζουν πλέον ως τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, δηλαδή τον άνθρωπο που σκότωσε τον 68χρονο και τον επιστάτη του κάμπινγκ.