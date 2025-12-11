Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

Το ημερολόγιο έδειχνε 5 Οκτωβρίου. Στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, το σκοτάδι είχε πέσει όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έπεφταν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, Κώστας Τομαράς, και ο επιστάτης του.

Μπορεί να μοιάζει σενάριο από αστυνομική ταινία αλλά είναι η πραγματικότητα. Μοναδικός μάρτυρας αλλά και άμεσα ωφελημένος (!) από τη διπλή δολοφονία ήταν ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη. Ο άνθρωπος που απλά και κυριολεκτικά τα... έπαιρνε όλα από τη διαθήκη.

Τρεις ημέρες νωρίτερα, ο 68χρονος είχε αλλάξει εκ νέου τη διαθήκη του. Σε αυτή ανέφερε πως ο ανιψιός του θα κληρονομούσε τα πάντα και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά πως τον είχε «σαν παιδί του» και πως «τον είχε μεγαλώσει με όλες τις αρχές».

Φυσικά, δεν φανταζόταν ποτέ ότι ο άνθρωπος στον οποίο θα κληροδοτούσε την περιουσία του θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κατηγορείται ως ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή της δολοφονίας του.

Στο κάδρο από την πρώτη στιγμή

Οι Αρχές από την πρώτη στιγμή έβαλαν τον 33χρονο στο κάδρο. Άλλωστε ήταν και ο μοναδικός μάρτυρας της διπλής δολοφονίας και μοιραία ήταν το πρόσωπο ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, κλήθηκε τις πρώτες ημέρες στη ΓΑΔΑ για αναγνώριση των δύο συλληφθέντων που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί των δολοφονιών. Η διαδικασία θα μπορούσε να γίνει στην Καλαμάτα, ωστόσο οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ήθελαν να φέρουν τον 33χρονο κοντά στους δύο συλληφθέντες, τους δύο 22χρονους που είχε ήδη συλλάβει το Ανθρωποκτονιών, ως «φυσικούς αυτουργούς».

Η κίνηση αυτή ήταν για να δουν οι έμπειροι αξιωματικοί τις αντιδράσεις του 33χρονου. Χωρίς δισταγμό υπέδειξε τον έναν 22χρονο ως τον άνδρα που το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου είχε πατήσει τη σκανδάλη.

Βασική λεπτομέρεια: Ο εν λόγω 22χρονος αποχώρησε όταν ο ένας εκ των δύο μπήκε στο κάμπινγκ. Κάτι το οποίο έλεγε από την πρώτη στιγμή στην κατάθεσή του και πλέον είναι πεπεισμένες και οι Αρχές, δηλαδή πως δεν τράβηξε εκείνος τη σκανδάλη.

Οι δυο συλληφθέντες

Εδώ μπαίνει ως ο εκτελεστής στην ιστορία ο άλλος 22χρονος. Ο οποίος εργαζόταν στο κατάστημα του φίλου του 33χρονου ανιψιού και κατηγορείται και εκείνος ως «εγκέφαλος» της διπλής δολοφονίας.

Η προσπάθεια του 33χρονου ήταν από την αρχή να στοχοποιήσει, καθώς φαίνεται, τον 22χρονο που επέστρεψε με το σκούτερ στην Αθήνα και όχι τον δεύτερο που μπήκε στο κάμπινγκ και μάλιστα πραγματοποίησε και κλήση σε κάποιο κινητό τηλέφωνο, το οποίο πιθανότατα ήταν του ατόμου που τον ειδοποίησε πού θα βρει τον 68χρονο και τον επιστάτη.

Το πρώτο τηλεφώνημα μετά τη δολοφονία

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. είναι εδώ και μήνες σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, στα μέσα Νοεμβρίου είχε προχωρήσει σε έρευνα στα καταστήματα του επιχειρηματία στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του από τον Πύργο.

Να σημειωθεί, πάντως, πως ο ανιψιός, μέσω της φίλης του, με το πρόσωπο που τηλεφώνησε αμέσως μετά το διπλό φονικό ήταν ο ιδιοκτήτης της καφετέριας.

Ο ανιψιός σε αρχική κατάθεσή του είχε πει μάλιστα: «Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον Γ. στο Κολωνάκι ήταν το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει, γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της, γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας».

Διπλό φονικό το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας όταν εντοπίστηκαν νεκροί ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης. Eurokinissi

Περιγράφοντας, μάλιστα, το σκηνικό της διπλής εκτέλεσης, ο 33χρονος είχε υποστηρίξει: «Βρισκόμουν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και μέσα στη ρεσεψιόν βρισκόταν και ο θείος μου, ενώ ο Β. (επιστάτης) ήταν έξω από το δωμάτιο της ρεσεψιόν στα ψυγεία. Τα παντζούρια των παραθύρων της ρεσεψιόν ήταν ανοιχτά και είδα έναν άντρα να περπατάει από την είσοδο του χώρου του κάμπινγκ και να έρχεται προς τη ρεσεψιόν. Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι, και ήταν αρκετά ξανθός, με κοντό μαλλί, και φορούσε και ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο χιαστί στο σώμα του.

Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν. Εκείνη την ώρα ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε. Συνήθως το κάμπινγκ αυτή την περίοδο κλείνει περίπου από 20.30 ώρα έως 21.00 ώρα. Ο επιστάτης γενικά έβριζε και πείραζε τον κόσμο. Τότε, λοιπόν, αφού αυτός ο άνδρας που σας περιέγραψα πλησίασε προς τη ρεσεψιόν, ο Βασίλης είπε κοροϊδευτικά “Πού πάει αυτό;” και, αναφερόμενος σε αυτόν τον άνδρα που σας λέω, εμένα με έπιασαν τα γέλια…».

Τα χρέη και ο τζόγος

Γιατί όμως ο αγαπημένος ανιψιός έδωσε την εντολή εκτέλεσης του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ; Τι τον οδήγησε στο να σχεδιάσει (τουλάχιστον κατηγορείται πώς το έπραξε) τις δύο δολοφονίες;

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό κίνητρο του ανιψιού που φέρεται να ενορχήστρωσε τη δολοφονία του 68χρονου θείου ήταν η ρευστοποίηση της πολύ μεγάλης περιουσίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Τα περιουσιακά στοιχεία του 68χρονου, μαζί με τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του, υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Πριν τη σύλληψη, άλλωστε, ο 33χρονος προσπάθησε να πουλήσει 10 ακίνητα, σε μια προσπάθεια, προφανώς, ρευστοποίησης της περιουσίας.

Μάλιστα, ο νεαρός στο παρελθόν αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χρωστώντας αρκετά χρήματα. Ο άνθρωπος που «ανέβηκε» τότε στην Αθήνα, πληρώνοντας τα χρέη του νεαρού και πείθοντάς τον να επιστρέψει στη Φοινικούντα, ήταν ο 68χρονος θείος.

Από τότε ο 33χρονος, σήμερα κατηγορούμενος, ζούσε στο κάμπινγκ και μάλιστα είχε και μισθό.

Όσο για τον φίλο, επιχειρηματία και συγκατηγορούμενο επίσης για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στις δύο δολοφονίες, εκτιμάται ότι και εκείνος αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και όπως φαίνεται αυτός ήταν και ο βασικός (αν όχι και ο μοναδικός) λόγος που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε η διπλή δολοφονία.

O ανιψιός του 68χρονου

Ο τρίτος κατηγορούμενος

Στο κάδρο μπαίνει όμως και ένα τρίτο πρόσωπο, που δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη. Είναι ο άνθρωπος που αμέσως μετά τη δολοφονία, πήρε τον 22χρονο εκτελεστή και τον μετέφερε στην Καλαμάτα και βρίσκεται στη Γερμανία.

Φυσικά το... παραμύθι του 22χρονου ότι κολύμπησε και περπάτησε από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα, δεν μπορούσε να γίνει πιστευτό ούτε από τα πιο μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ.

Έτσι, αυτομάτως οι Αρχές αναζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο ο 22χρονος έφτασε στην Καλαμάτα. Κρίσιμο σε αυτό το σημείο, είναι το στοιχείο πως οι δύο νεαροί είχαν εντοπιστεί μια ημέρα πριν τη διπλή δολοφονία στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας κοντά στα ΚΤΕΛ. Αμφότεροι αναγνωρίστηκαν από καταστηματάρχες.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, παρέλαβε τον 22χρονο και τον μετέφερε στην Καλαμάτα. Το βασικό ερώτημα είναι όμως το πότε. Γιατί η δολοφονία έγινε νύχτα, οπότε ο 22χρονος διανυκτέρευσε κάπου.

Για την ιστορία, απέναντι από το κάμπινγκ βρίσκεται η οικία του ανιψιού του 68χρονου.

«Δεν ξέρω τίποτα»

Ωστόσο, ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα στην Ευελπίδων, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εις βάρος τους.

Ο συνήγορος του ανιψιού, Γιάννης Βέρρας, δήλωσε ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

«Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκε πλήρως με τη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μετά την τυπική εκτέλεση των ενταλμάτων, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταχθούν στην ανακρίτρια Καλαμάτας, όπου και θα δώσουν τις απολογίες τους.

Διαβάστε επίσης