Φοινικούντα: Κατηγορείται ότι σχεδίασε την εκτέλεση του θείου του για να του «φάει» την περιουσία

Ανατρεπτική τροπή παίρνει η υπόθεση της Φοινικούντας μετά τις νέες συλλήψεις του ανιψιού και του επιχειρηματία οι οποίοι σε λίγες ώρες θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών . Και οι δύο κατηγορούνται για ηθική αυτουργία, δηλαδή πως ήταν οι «εγκέφαλοι» της εκτέλεσης. Στον σχεδιασμό του φονικού τους βοήθησε ένας ακόμη άνδρας νεαρής ηλικίας, φίλος του επιχειρηματία ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό ενώ οι φυσικοί αυτουργοί είναι οι δύο προφυλακισμένοι 22χρονοι. ΟΙ δυο νεαροί είχαν εργοδότη τον επιχειρηματία που συνελήφθη.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απλώς αυτόπτης μάρτυρας και μοναδικός επιζών της δολοφονικής ενέδρας, κατηγορείται ότι σκότωσε το θείο του με κίνητρο οικονομικό.

«Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι στη ΓΑΔΑ, δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως» υποστηρίζει μέσο του δικηγόρου του ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Άγνοια δηλώνει και ο επιχειρηματίας.

Η επιχείρηση σύλληψης των δύο ανδρών στήθηκε στη Βούλα στο σπίτι του επιχειρηματία. Ο άνδρας ακολούθησε τους αστυνομικούς αμίλητος. Όταν ρωτήθηκε που είναι ο ανιψιός φέρεται να είπε στους αστυνομικός πως βρίσκεται στο σπίτι του. Οι άνδρες του ανθρωποκτονιών χτύπησαν το κουδούνι, ο ανιψιός «πάγωσε». Όταν τους αντίκρισε και ψύχραιμος τους ακολούθησε.

Στην κατάθεση του στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το φονικό ο ανιψιός είχε περιγράψει πως... εκ θαύματος σώθηκε από τον καταιγισμό πυρών Μέσα στο κάμπινγκ, πράγμα που από την πρώτη στιγμή είχε προκαλέσει ερωτήματα

Τα κομμάτια του παζλ που λείπουν πλέον από την αστυνομία είναι το όπλο και η θήκη της κιθάρας.

