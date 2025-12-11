Φοινικούντα: Οι «αποδείξεις» και οι ισχυρισμοί του 33χρονου ανιψιού πριν τη σύλληψή του

Για την σχέση με τον θείο του και τις «ανακρίβειες» που ακούγονται στα μέσα ενημέρωσης που τον «φωτογραφίζουν» ως δολοφόνο του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, είχε μιλήσεις σε πρόσφατες δηλώσεις του - πριν συλληφθεί - ο 33χρονος ανιψιός του θύματος.

Μιλώντας στο Mega λίγο πριν τη σύλληψή του ο ανηψιός του 68χρονου είχε δηλώσει: «Οι ανακρίβειες που βγαίνουν στις ειδήσεις δεν με αφορούν. Μου έχουν καταστρέψει την εικόνα μου, οκ το δέχομαι, αλλά η εικόνα μου αυτή είναι μόνο από ανακρίβειες. Αν ήταν από κάποια απόδειξη σημαντική, προφανώς δεν θα σας μιλούσα εδώ, θα ήμουν ήδη μέσα. Τον πόνο μου τον γνωρίζω. Τώρα κάποιοι άλλοι καρνάβαλοι που βγαίνουν και ζητούν πράγματα πολλά, από ότι έχετε καταλάβει κι εσείς φαίνεται... Δεν χρειάζεται να πω, ο κόσμος ξέρει την αλήθεια».

«Δεν χρειάζεται να πω, να γυρίσω να πω κάτι συγκινητικό για το θείο μου γιατί είναι αγόρευση. Είναι κάτι που το κάνω για τα μάτια του κόσμου. Το τι έκανα με τον θείο μου και πόσο τον αγαπούσα ή πόσο με αγαπούσε, φαινόταν γιατί ήμασταν 30 χρόνια μαζί και μέναμε μαζί. Όλοι μιλάνε έξω από το παιχνίδι και λένε: αχ τον τραμπούκο. Για να έρθει να ζήσει κάποιος αυτό που ζω εγώ. Για κάθε ανακρίβεια που βγαίνει στις ειδήσεις έχω και μία απόδειξη στην αστυνομία», πρόσθεσε ο 33χρονος.

