Φοινικούντα: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του 68χρονου και ο φίλος του

Οι δυο άνδρες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί για τη διπλή δολοφονία

Δημήτρης Δρίζος

Χάρης Γκίκας
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Τον δρόμο για την Ευελπίδων πήραν το πρωί της Πέμπτης οι δυο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιστάτη του.

Ο λόγος για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου και ενός φίλου του, οι οποίοι αμφότεροι κατηγορούνται ως οι ηθικοί αυτουργοί πίσω από τη δολοφονία των δυο ανδρών.

Οι δυο άνδρες θα μεταφερθούν στη συνέχεια στην Καλαμάτα όπου εκεί πιθανότατα θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς ερωτηματικό προκαλεί το ποιος θα είναι ο νέος κληρονόμος από τη στιγμή που ο ανιψιός του θύματος συνελήφθη.

Η αμύθητη περιουσία του 68χρονο θα περάσει στην αδερφή του θύματος, η οποία είναι η νόμιμη κληρονόμος αν και εφόσον κριθεί ένοχος ως ηθικός αυτουργός ο ανιψιός του 68χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιουσία του 68χρονου αποτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ενώ σε αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και τα ακίνητα αλλά και τα αγροτεμάχια που είχε ο δολοφονημένος άνδρας.

Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για τη δολοφονία στο κάμπινγκ

Δεν έχει κλείσει ακόμη η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς εκκρεμεί η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου, μετά από εκείνες του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του φίλου του.

Αυτή αφορά ένα τρίτο άτομο το οποίο βρίσκεται στη Γερμανία και ήδη οι Αρχές της χώρας έχουν λάβει σήμα από την ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του. Να σημειωθεί πως το εν λόγω άτομο βρίσκεται εκεί για αναψυχή.

Όσο για τον ρόλο του στο διπλό έγκλημα, αυτός δεν ήταν άλλος από τη μεταφορά του 22χρονου που αρχικά ανέφερε πως ήταν συνεργός στη δολοφονία, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα.

Σχετικά με τον 22χρονο, ενώ αρχικά έλεγε πως είναι απλά συνεργός και κολύμπησε (!) από τη Φοινικούντα για να φτάσει στην Καλαμάτα, οι Αρχές τον κατονομάζουν πλέον ως τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, δηλαδή τον άνθρωπο που σκότωσε τον 68χρονο και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Κινητά, υπολογιστές και καταθέσεις «έκαψαν» τον ανιψιό και τον επιχειρηματία

Ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος, που είχε καταθέσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, συνελήφθη για ηθική αυτουργία στη δολοφονική επίθεση, μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του από την Αθήνα, που αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία.

Παράλληλα, εκκρεμεί ένταλμα και για τρίτο πρόσωπο, συνεργάτη του εργοδότη, ως συνεργός των ηθικών αυτουργών, ενώ, ο ανιψιός κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε μία από τις δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του θείου του, που σημειώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παρά τη σύλληψη των δύο νεαρών, φυσικών αυτουργών της δολοφονίας, οι οποίοι έπεφταν διαρκώς σε αντιφάσεις και αλληλοκατηγορούνταν, η ανακρίτρια έπαιρνε συνεχείς συμπληρωματικές καταθέσεις. Έτσι, συνέλεξε στοιχεία μέσα από μαρτυρίες αλλά και ευρήματα από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές που «καίνε» τον ανιψιό του Κώστα Τομαρά και τον επιχειρηματία φίλο του.

Ο ανιψιός του επιχειρηματία και κύριος κληρονόμος της περιουσίας του υποστήριζε πως ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα και πως σώθηκε επειδή η σφαίρα του εκτελεστή δεν βρήκε στόχο. Από την έρευνα της αστυνομίας όμως, προέκυψε η κατηγορία περί ηθικής αυτουργίας εις βάρος του.

Από την πρώτη στιγμή, ο ανιψιός του δολοφονηθέντα απέφευγε να κάνει δηλώσεις. Το στοιχείο που τον «έβαλε» στο μικροσκόπιο, ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μετά το έγκλημα από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως είχε μιλήσει με τον επιχειρηματία, που πριν από λίγο συνελήφθη και στο παρελθόν ήταν εργοδότης του 22χρονου, φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας.

Μάλιστα, ο 33χρονος είχε δηλώσει πριν από έναν μήνα πως: «Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει ακριβώς την αλήθεια. Για όλες τις κινήσεις μου. Γιατί να φοβηθώ; Να φοβάμαι τώρα; Μπορεί να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο – μεθαύριο και με απαγάγει, για τα 30 εκατ. ευρώ και τον χρυσό.

Τι άλλο να φοβάμαι; Έχω απηυδήσει. Προσπαθώ να βοηθήσω και θέλω όντως να βρεθεί άκρη. Αλλά και πάλι αν ήμουν ένοχος και αν ήταν όντως, θα έπαιρνα τον … τηλέφωνο; Παιδιά τον πήρα, είναι αδερφός μου και εκείνη την στιγμή πανικοβλήθηκα και του είπα “Φίλε. τι κάνω, τρέμω. Θες να έρθεις αύριο χωριό;”.

Έχω και πίεση και από την αστυνομία και από τον δικηγόρο και από τη δημοσιογραφία. “Ωω, ο ανιψιός ο ντούκης, που σκότωσε τον θείο του”, γιατί έτσι έχει παιχτεί.

Το ότι ήταν ο συνεργός, αυτός που δούλευε στο μαγαζί του (…), το έμαθα από τις ειδήσεις εγώ, μετά που βγήκα από τη ΓΑΔΑ, γιατί δεν ήξερα ποιος είναι, τι. Εγώ τούς είπα αναλυτικά πού τον ξέρω και η αστυνομία δεν μου είπε τίποτα».

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Όλο το χωριό έλεγε ότι ο τύπος έχει 30 εκατ. ευρώ. Το μάθατε κι εσείς και πρώτα από όλα το έλεγε και δικός του άνθρωπος. Ότι έχει 30 εκατ. Αυτός έβγαλε και τη φήμη. Δικός του άνθρωπος. Για χρυσάφια. Όλο το χωριό έλεγε την ιστορία με τα λεφτά. “Ε, Κώστα, είσαι πλούσιος, ρε θείε. Εσύ είσαι πλούσιος”.

Το σπίτι μου το έχουν κλέψει δύο φορές. Δύο φορές. Όχι μία. Και τη δεύτερη ήμουν κι εγώ εκεί. Επίσης το σπίτι που μου είχαν κλέψει, (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ – θείος του) είχε πάει στην αστυνομία και μετά μου ζήτησε και συγνώμη.

Γιατί δεν βρήκε η αστυνομία τίποτα για μένα κι εγώ ήμουν όντως, στην Αθήνα. Γιατί εκείνη την ώρα είχα τσακωθεί με τον θείο μου για κάποιον δικό μου λόγο. Γι’ αυτόν τον λόγο ήμασταν και αγαπημένοι. Με τον πατέρα μου τσακώνομαι. Με την μάνα μου. Λογικό είναι. Ο θείος μου ήταν σαν πατέρας μου. Δεν είχα πατέρα. Είχα τον θείο μου. Ε, λογικό να τσακωθώ».

Ακόμη, είχε πει: «Μία φορά κι εγώ έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα να τσακωθώ. Δεν έχω δικαίωμα όμως, να λέω τον λόγο που τσακώνομαι και να γίνομαι “Big Brother” σε όλη τη Φοινικούντα. Δεν έχω δικαίωμα. Δεν θέλω να το πω αυτό.

Ούτε θέλω να πω γιατί έφυγα στην Αθήνα 20 χρονών. Βρείτε μου εσείς ένα αποδεικτικό ότι δούλευα “πόρτα” κι εγώ θα πάω μέσα φυλακή χωρίς λόγο. Ισόβια. Μόνος μου. Θα υπογράψω χαρτί. Αυτά είναι φήμες του χωριού.

Βρείτε μου μία φορά που το έχω κάνει κι εγώ θα πάω μόνος μου. Μία φορά δεν έχω τσακωθεί εγώ στη ζωή μου. Μια φορά. Ο … (σ.σ. ο επιχειρηματίας) είναι ο κολλητός μου και μαζί “πέσαμε από τα σύννεφα”. Επίσης, δεν έχει λόγο να το κάνει γιατί με τον θείο μου ήμασταν πολύ καλά. Και με τον θείο μου ζούσα καλύτερα απ’ ότι μπορώ να ζήσω χωρίς τον θείο μου».

