Φοινικούντα: Αρνείται τα πάντα ο ανιψιός - «Είναι σε άθλια κατάσταση, δηλώνει αθώος»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαδικασία γύρω από το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου, με δύο κατηγορούμενους για ηθική αυτουργία να περνούν σήμερα το κατώφλι της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ένας επιχειρηματίας παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί εις βάρος τους.

Ο συνήγορος του ανιψιού, Γιάννης Βέρρας, δήλωσε ότι ο εντολέας του δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

«Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκε πλήρως με τη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την τυπική εκτέλεση των ενταλμάτων, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταχθούν στην ανακρίτρια Καλαμάτας, όπου και θα δώσουν τις απολογίες τους.

