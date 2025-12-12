Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα μεταφέρονται σήμερα οι συλληφθέντες - Οι ισχυρισμοί του δράστη

Σήμερα, Παρασκευή (12/12) οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον ανακρίτριας και να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό.

Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος φίλος του και εργοδότης των δύο 22χρονων που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι παρέμειναν χθες, Πέμπτη (11/12) μία ώρα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης τους.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 20:15, το σκούτερ με τους δύο 22χρονους φτάνει στο κάμπινγκ. Σύμφωνα με την ανακρίτρια, μέσα μπαίνει ο 22χρονος που παρουσιαζόταν ως συνεργός.

Φτάνοντας στη ρεσεψιόν, ο 62χρονος επιστάτης τον ρωτάει με χιούμορ: «Πού πάει αυτό;».

Σύμφωνα με το Mega, ο 33χρονος ανιψιός που σηκώνεται και πηγαίνει προς το τζάκι. Ο χώρος έχει πλέον διαμορφωθεί με τρόπο που αφήνει τον 68χρονο ιδιοκτήτη μόνο του πίσω από το γραφείο, ενώ ο ανιψιός έχει μετακινηθεί σε θέση διαφυγής.

Ο δολοφόνος μπαίνει αγνοώντας τον 33χρονο και απευθύνει την ερώτηση στον ιδιοκτήτη: «Υπάρχει κανένα μέρος να μείνω;»

Ο ανιψιός λέει πως ο θείος του απάντησε ειρωνικά και αμέσως ακούστηκαν οι δύο πυροβολισμοί. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είδε το όπλο, ούτε τον δράστη να εκτελεί, και το μόνο που έκανε ήταν να τρέξει πανικόβλητος. Πίσω του έτρεχε και ο 62χρονος επιστάτης, που δέχτηκε τρεις σφαίρες από πίσω.

Και οι δύο συλληφθέντες ισχυρίζονται πως δεν έχουν καμία εμπλοκή με την υπόθεση.

Oι ισχυρισμοί του 33χρονου ανιψιού πριν τη σύλληψή του

Για την σχέση με τον θείο του και τις «ανακρίβειες» που ακούγονται στα μέσα ενημέρωσης που τον «φωτογραφίζουν» ως δολοφόνο του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, είχε μιλήσεις σε πρόσφατες δηλώσεις του - πριν συλληφθεί - ο 33χρονος ανιψιός του θύματος.

Μιλώντας στο Mega λίγο πριν τη σύλληψή του ο ανηψιός του 68χρονου είχε δηλώσει: «Οι ανακρίβειες που βγαίνουν στις ειδήσεις δεν με αφορούν. Μου έχουν καταστρέψει την εικόνα μου, οκ το δέχομαι, αλλά η εικόνα μου αυτή είναι μόνο από ανακρίβειες. Αν ήταν από κάποια απόδειξη σημαντική, προφανώς δεν θα σας μιλούσα εδώ, θα ήμουν ήδη μέσα. Τον πόνο μου τον γνωρίζω. Τώρα κάποιοι άλλοι καρνάβαλοι που βγαίνουν και ζητούν πράγματα πολλά, από ότι έχετε καταλάβει κι εσείς φαίνεται... Δεν χρειάζεται να πω, ο κόσμος ξέρει την αλήθεια».

«Δεν χρειάζεται να πω, να γυρίσω να πω κάτι συγκινητικό για το θείο μου γιατί είναι αγόρευση. Είναι κάτι που το κάνω για τα μάτια του κόσμου. Το τι έκανα με τον θείο μου και πόσο τον αγαπούσα ή πόσο με αγαπούσε, φαινόταν γιατί ήμασταν 30 χρόνια μαζί και μέναμε μαζί. Όλοι μιλάνε έξω από το παιχνίδι και λένε: αχ τον τραμπούκο. Για να έρθει να ζήσει κάποιος αυτό που ζω εγώ. Για κάθε ανακρίβεια που βγαίνει στις ειδήσεις έχω και μία απόδειξη στην αστυνομία», πρόσθεσε ο 33χρονος.

