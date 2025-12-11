Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι κλήσεις που έγιναν

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Μετά τις πρόσφατες εξελίξει με τη σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως ανατρέπουν την έως τώρα εικόνα της υπόθεσης.

«Κλειδί» στη λύση της διπλής δολοφονίας ήταν τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι καθώς αποκάλυψαν τον ρόλο που έπαιξαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ανιψιός του κάμπινγκ που ήταν παρών στο σημείο του εγκλήματος επικοινωνούσε με τον 22χρονο μέσω πακιστανικού αριθμού. Πλέον ο 22χρονος από απλός συνεργός θεωρείται ως ο εκτελεστής του διπλού φονικού. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να ήταν και το πρόσωπο που μετέφερε τον 22χρονος με το αυτοκίνητό του στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας αμέσως μετά το έγκλημα.

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας φίλος του ανιψιού φέρεται να συνομιλούσε με τον 22χρονο την ημέρα του διπλού φονικού δίνοντάς του οδηγίες, ενώ φρόντισε επίσης να συνεννοηθεί με τον ανιψιό και την κοπέλα του σχετικά με την κατάθεση που θα κάνουν.

Οι αρχές, αναζητούν ακόμη έναν συνεργό τους, που είχε κομβικό ρόλο και επικοινωνούσε με τον εκτελεστή από πακιστανικό τηλέφωνο ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία.

Στο επίκεντρο η μεγάλη περιουσία και οι καταθέσεις του ανιψιού

Τα οικονομικά συμφέροντα, η τεράστια περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ φαίνεται πως έπαιξε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Σημειώνει ότι ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι οι απανωτές αλλαγές που έκανε ο 68χρονος του τελευταίο διάστημα στη διαθήκη του. Εκτιμάται ότι είτε ο 68χρονος να δεχόταν πιέσεις είτε φοβόταν τον ίδιο τον ανιψιό και τις αντιδράσεις του.

Σύμφωνα με καταθέσεις, το θύμα φέρεται να είχε χάσει 20.000 ευρώ και είχε υποψιαστεί τον ανιψιό του για τη ζημία.

Ο ανιψιός στις καταθέσεις του αναγνωρίζει στο πρόσωπο ενός εκ των 22χρονων τον φερόμενο ως δολοφόνο, ωστόσο όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας ο συγκεκριμένος νεαρός δεν ήταν ο εκτελεστής.

Αμίλητοι στον εισαγγελέα οι δύο νέοι συλληφθέντες

Οι δύο νέοι συλληφθέντες το πρωί της Πέμπτης πέρασαν τον κατώφλι της πρώην Σχολής Ευελπίδων και οδηγήθηκαν αμίλητοι στον εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες βγήκαν με χειροπέδες από τη ΓΑΔΑ νωρίς το πρωί της Πέμπτης και συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη έφτασαν στα δικαστήρια λίγο μετά τις 9:30. Περίμεναν αρκετή ώρα έξω από το γραφείο του εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης.

Ο δικηγόρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ δήλωσε ότι «είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία» και δεν μπορεί να αντιληφθεί «με ποια στοιχεία οδηγήθηκε να κατηγορηθεί».

Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος του επιχειρηματία φίλου υποστηρίζει ότι ο πελάτης του «δεν είχε τίποτα με τον θανόντα» και δεν έχει «ούτε ένα ίχνος ποινικού παρελθόντος».

«Υπάρχουν κι άλλοι» – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

Η ανιψιά του θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα, Αμαλία Νταή σε δηλώσεις της στο Star άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

«Θα παλέψω για να βρεθούν και οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχουν κι άλλοι από πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικηγόρος της ανιψιάς του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ τόνισε πώς η υπόθεση «σίγουρα θα έχει συνέχεια» και πως κοινός στόχος είναι η πλήρης δικαίωση των δύο θυμάτων.

Η υπόθεση μετά τις νέες αποκαλύψεις και τα νέα στοιχεία είναι πλέον σε κρίσιμη καμπή.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στην Καλαμάτα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το ενδεχόμενο νέων εμπλεκομένων στο αποτρόπαιο έγκλημα.

