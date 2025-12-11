Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι κλήσεις που έγιναν

Στο επίκεντρο η μεγάλη περιουσία και οι καταθέσεις του ανιψιού

Newsbomb

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι κλήσεις που έγιναν
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Μετά τις πρόσφατες εξελίξει με τη σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως ανατρέπουν την έως τώρα εικόνα της υπόθεσης.

«Κλειδί» στη λύση της διπλής δολοφονίας ήταν τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι καθώς αποκάλυψαν τον ρόλο που έπαιξαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ανιψιός του κάμπινγκ που ήταν παρών στο σημείο του εγκλήματος επικοινωνούσε με τον 22χρονο μέσω πακιστανικού αριθμού. Πλέον ο 22χρονος από απλός συνεργός θεωρείται ως ο εκτελεστής του διπλού φονικού. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να ήταν και το πρόσωπο που μετέφερε τον 22χρονος με το αυτοκίνητό του στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας αμέσως μετά το έγκλημα.

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας φίλος του ανιψιού φέρεται να συνομιλούσε με τον 22χρονο την ημέρα του διπλού φονικού δίνοντάς του οδηγίες, ενώ φρόντισε επίσης να συνεννοηθεί με τον ανιψιό και την κοπέλα του σχετικά με την κατάθεση που θα κάνουν.

Οι αρχές, αναζητούν ακόμη έναν συνεργό τους, που είχε κομβικό ρόλο και επικοινωνούσε με τον εκτελεστή από πακιστανικό τηλέφωνο ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία.

Στο επίκεντρο η μεγάλη περιουσία και οι καταθέσεις του ανιψιού

Τα οικονομικά συμφέροντα, η τεράστια περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ φαίνεται πως έπαιξε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Σημειώνει ότι ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι οι απανωτές αλλαγές που έκανε ο 68χρονος του τελευταίο διάστημα στη διαθήκη του. Εκτιμάται ότι είτε ο 68χρονος να δεχόταν πιέσεις είτε φοβόταν τον ίδιο τον ανιψιό και τις αντιδράσεις του.

Σύμφωνα με καταθέσεις, το θύμα φέρεται να είχε χάσει 20.000 ευρώ και είχε υποψιαστεί τον ανιψιό του για τη ζημία.

Ο ανιψιός στις καταθέσεις του αναγνωρίζει στο πρόσωπο ενός εκ των 22χρονων τον φερόμενο ως δολοφόνο, ωστόσο όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας ο συγκεκριμένος νεαρός δεν ήταν ο εκτελεστής.

Αμίλητοι στον εισαγγελέα οι δύο νέοι συλληφθέντες

Οι δύο νέοι συλληφθέντες το πρωί της Πέμπτης πέρασαν τον κατώφλι της πρώην Σχολής Ευελπίδων και οδηγήθηκαν αμίλητοι στον εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες βγήκαν με χειροπέδες από τη ΓΑΔΑ νωρίς το πρωί της Πέμπτης και συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη έφτασαν στα δικαστήρια λίγο μετά τις 9:30. Περίμεναν αρκετή ώρα έξω από το γραφείο του εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης.

Ο δικηγόρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ δήλωσε ότι «είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία» και δεν μπορεί να αντιληφθεί «με ποια στοιχεία οδηγήθηκε να κατηγορηθεί».

Από την άλλη πλευρά, ο συνήγορος του επιχειρηματία φίλου υποστηρίζει ότι ο πελάτης του «δεν είχε τίποτα με τον θανόντα» και δεν έχει «ούτε ένα ίχνος ποινικού παρελθόντος».

«Υπάρχουν κι άλλοι» – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

Η ανιψιά του θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα, Αμαλία Νταή σε δηλώσεις της στο Star άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

«Θα παλέψω για να βρεθούν και οι υπόλοιποι, γιατί υπάρχουν κι άλλοι από πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικηγόρος της ανιψιάς του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ τόνισε πώς η υπόθεση «σίγουρα θα έχει συνέχεια» και πως κοινός στόχος είναι η πλήρης δικαίωση των δύο θυμάτων.

Η υπόθεση μετά τις νέες αποκαλύψεις και τα νέα στοιχεία είναι πλέον σε κρίσιμη καμπή.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στην Καλαμάτα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το ενδεχόμενο νέων εμπλεκομένων στο αποτρόπαιο έγκλημα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα 10 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Οι παίκτες μου είναι πολεμιστές, είδα τη συγκίνηση πολλών ανθρώπων»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Το Ride Replay 2025 της Lime: Η ανασκόπηση της χρονιάς σε κίνηση

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Τεράστια κι ιστορική νίκη στα χώματα του Πόντου» - Μαθηματικά στα νοκ άουτ, φουλ για «16»

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη στο Ρέθυμνο: «Λογιστής» παγίδευσε τηλεφωνικά οικογένεια και τους αφαίρεσε λεφτά

23:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σητεία: Χειροπέδες σε 19χρονο- Έκρυβε σπίτι του ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

22:55WHAT THE FACT

Ιταλία: Καταζητούμενος αντέγραψε το «Home Alone» και βρήκε «κρυψώνα» σε φάτνη στο κέντρο του Λέτσε

22:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:37WHAT THE FACT

Πώς τα τατουάζ επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα - Τι δείχνει διεθνής μελέτη

22:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Παίζετε στις ρίζες της ομάδας και του έθνους μας» - Η ομιλία Ηλιόπουλου πριν το μεγάλο «διπλό»

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «Συμμαχία των Προθύμων» συμφώνησε για το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: «Πάνω στον πανικό μου μαχαίρωσα τον αστυνομικό» -Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο Ρουμάνος διαρρήκτηςπου τραυμάτισε αστυνομικό

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

22:17ΥΓΕΙΑ

Θεοβρεομίνη: Η χημική ουσία στη μαύρη σοκολάτα μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg για Πιερρακάκη στο Eurogroup: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής - Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και ο ρόλος του 

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Παιδί νύφη» που σκότωσε τον σύζυγό της γλίτωσε τη θανατική ποινή χάρη σε αποζημίωση που καταβλήθηκε στους γονείς του

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Ποιοι γιορτάζουν

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «Συμμαχία των Προθύμων» συμφώνησε για το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμότερος από το κανονικό ο Ιανουάριος 2026 - Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

22:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

22:37WHAT THE FACT

Πώς τα τατουάζ επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα - Τι δείχνει διεθνής μελέτη

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Ανησυχία και πάλι για την υγεία του – Νέα καρέ με τσιρότα στο χέρι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ