Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται από την Τετάρτη ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο 32χρονος φίλος του καθώς κατηγορούνται για το διπλό φονικό που σημειώθηκε στη Μεσσηνία στις 5 Οκτωβρίου.

Ο 32χρονος επιχειρηματίας και φίλος του ανιψιού βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ. Ο ίδιος επιμένει πως είναι αθώος και πως από την πρώτη στιγμή συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές. Η σύλληψή του βασίστηκε σε αναλύσεις και στοιχεία που συγκέντρωσε η Αστυνομία – δεδομένα που τώρα καλείται να αποδομήσει.

Ήταν το πρώτο άτομο στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία στη Φοινικούντα, ο άνθρωπος που γνώριζε καλά τους δύο νεαρούς που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί του διπλού εγκλήματος.

Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας

Στις πρώτες ημέρες μετά το έγκλημα, το όνομά του δεν είχε συνδεθεί με την υπόθεση. Έγινε αντικείμενο εντατικής έρευνας όταν διαπιστώθηκε πως ο ανιψιός του θύματος τον είχε καλέσει αμέσως μετά το φονικό, χρησιμοποιώντας το κινητό της συντρόφου του.

Σύμφωνα με το Mega, έχει καταθέσει, από τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό παρακολουθούσε τις ειδήσεις και σε σχετικό ρεπορτάζ αναγνώρισε έναν από τους δύο δράστες. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, άρχισε να φοβάται πως θα μπορούσε να εμπλακεί άθελά του.

Στη συνέχεια οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν εργαστεί κατά περιόδους σε επιχειρήσεις του 32χρονου. Ο 22χρονος που σύμφωνα με την ανακρίτρια θεωρείται ο εκτελεστής, δούλευε στο κατάστημά του μέχρι την ημέρα του εγκλήματος, ενώ ο φίλος του είχε απασχοληθεί παλαιότερα.

Ο επιχειρηματίας στις καταθέσεις του ανέφερε πως διατηρούσε επαγγελματική σχέση με τους δύο νεαρούς, με τον έναν να εργάζεται σταθερά και τον άλλο να καλύπτει περιστασιακά τα ρεπό του. Υποστήριξε επίσης ότι ο 22χρονος γνώρισε τον ανιψιό του θύματος στο κατάστημά του και τον θαύμαζε για τον τρόπο ζωής του.

«Δεν είχα καμία προσωπική σχέση με τον 68χρονο»

Στις 17 Νοεμβρίου, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα σε κατάστημά του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 32χρονος δηλώνει πως δεν είχε γνωριστεί ποτέ προσωπικά με τον 68χρονο επιχειρηματία που δολοφονήθηκε, αν και είχε αποθηκευμένο τον αριθμό του – όπως αναφέρει – επειδή του τον είχε δώσει ο ανιψιός «για παν ενδεχόμενο».

Παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα:

Τι θα μπορούσε να ωθήσει τον 32χρονο να αναμειχθεί σε μια τέτοια υπόθεση;

Ποιο θα ήταν το όφελός του;

Γνωρίζει κάτι ακόμη που δεν έχει αποκαλύψει στις Αρχές;

Ο ίδιος δηλώνει πως δεν είχε καμία συναλλαγή ή προσωπική επαφή με το θύμα, ενώ υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες που του μετέφερε ο ανιψιός για τον 68χρονο ήταν τέτοιες που του είχαν δημιουργήσει αρνητική εικόνα γι’ αυτόν.

Τις τελευταίες ώρες ο επιχειρηματίας εμφανίζεται απομονωμένος, ενώ τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές συσσωρεύονται και το παζλ της υπόθεσης φαίνεται να αποκτά ολοένα και πιο ξεκάθαρη μορφή.

Πριν συλληφθεί, μιλώντας στο MEGA είχε εκφράσει την αγανάκτησή του λέγοντας πως θεωρεί ότι οι Αρχές κινούνται προς λάθος κατεύθυνση, ότι πιθανόν έχουν παραπλανηθεί από εσφαλμένες πληροφορίες και πως δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο ερευνάται ο ίδιος.

Τόνιζε ότι η υπόθεση έχει επηρεάσει την προσωπική και επαγγελματική του εικόνα και ότι επιθυμούσε να επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα για να διευκρινιστεί η θέση του.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και ακόμη ένα άτομο, στενός συνεργάτης του 32χρονου.

Διαβάστε επίσης