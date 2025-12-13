Φοινικούντα: Ποιος ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ και τα ασφαλή συμπεράσματα των Αρχών

Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών οδηγήθηκαν ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα

Η έκδοση του εντάλματος σύλληψης, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο που συνέταξε η ανακρίτρια, αποκαλύπτει ότι πλέον οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους αδιάσειστα στοιχεία και λεπτομέρειες για κάθε λεπτό πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το διπλό φονικό της Φοινικούντας.

Φαίνεται ότι η δικαστική έρευνα έχει πλέον ασφαλή συμπεράσματα για τη χρήση των λεγόμενων «πακιστανικών» τηλεφώνων, τον ακριβή τρόπο διαφυγής των δραστών, αλλά και για το πρόσωπο που τράβηξε τη σκανδάλη.

Το σενάριο που εξετάζεται με «πρωταγωνιστή» τον 22χρονο

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αλλαγή στάσης ενός εκ των πρωταγωνιστών, ο οποίος φέρεται να «μίλησε» ανατρέποντας τους αρχικούς του ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, ο ανιψιός και ο εργοδότης του φερόμενου εκτελεστή (οι ηθικοί αυτουργοί) κατάφεραν, μέσω πειθούς και συνεχών πιέσεων, να πείσουν τον 22χρονο που εμφανιζόταν ως συνεργός να αναλάβει την εκτέλεση του ιδιοκτήτη και του επιστάτη.

Αυτό το σκεπτικό φαίνεται να συνάδει με παλαιότερη μαρτυρία συγγενικού προσώπου του 22χρονου με τα αρχικά Χ.Τ.

Ο ρόλος των κινητών τηλεφώνων και τα κενά στο παζλ

Παράλληλα, οι άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου στα πακιστανικά καρτοκινητά φέρονται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο, καθώς αποκάλυψαν τις συχνές επαφές όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Ωστόσο, δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι, αν και τα τηλέφωνα έδωσαν στίγμα, δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Ως εκ τούτου, ενισχύεται το σενάριο ότι η ανακρίτρια συνέδεσε τα κομμάτια του παζλ και κατέληξε η ίδια στο συμπέρασμα ότι η αρχική ιστορία για τα κίνητρα και τον τρόπο δράσης των φερομένων δραστών δεν έστεκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η στενή σχέση του φερόμενου συνεργού, οι τηλεφωνικές επαφές του με τους δύο ηθικούς αυτουργούς, καθώς και τα ασυνάρτητα κενά που παρουσιάστηκαν στον τρόπο διαφυγής του, την οδήγησαν στα τελικά συμπεράσματα.

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος επισήμανε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega πως «Σύμφωνα με τη δικογραφία, φαίνεται να μην υπάρχει αυτός ο μάρτυρας για τον οποίον γινόταν λόγος αυτές τις ημέρες και για τον οποίον υποστηρίχτηκε αρχικά ότι είναι αυτός ο οποίος αποκάλυψε την πλήρη ιστορία. Υπήρχαν μάλιστα υπόνοιες ότι αυτός ήταν ο 22χρονος επονομαζόμενος συνεργός. Αυτός, υπήρχε πληροφορία ότι είχε δώσει κατάθεση νεότερη, δεν φαίνεται προς το παρόν να επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει κατάθεσή του ούτε ότι υπάρχει κατάθεση ενός άλλου προσώπου με τέτοια σαφήνεια που θεωρείται το "βαθύ λαρύγγι" ή έχει πει κάτι».

Συμπλήρωσε πως: «Το τρίτο ζήτημα είναι οι λεγόμενες αναλύσεις από τα καρτοκινητά όπου πρέπει να πούμε ότι η ανακρίτρια έχει προσδιορίσει ως κομμάτι της ηθικής αυτουργίας αυτόν τον αναφερόμενο συνεργό, τον βοηθό του συνεταίρου (που βρίσκεται στο εξωτερικό). Οφείλουμε να περιμένουμε να δούμε πώς έχει προσδιορίσει τον ρόλο αυτού του προσώπου διότι εκτιμώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό».

