Φοινικούντα: «Δεν έχει καμία εμπλοκή, συνεργάζεται με τις αρχές» λέει ο δικηγόρος του ανιψιού

Ραγδαίες παραμένουν οι εξελίξεις γύρω από το διπλό φονικό που σημειώθηκε στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Στη δίνη της υπόθεσης βρίσκεται ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος είχε καταθέσει ξανά στο παρελθόν, και συνελήφθη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία. Μαζί του, υπό την ίδια κατηγορία, συνελήφθη και ένας επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του.

Την Παρασκευή (12/12) οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Καλαμάτας, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους, η οποία ορίστηκε για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Ο δικηγόρος του ανιψιού, Ιωάννης Βέρας, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε: «Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στο συμβάν. Ζητάμε να εξεταστεί η δικογραφία και να αναζητηθούν όλα τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του».

Σύμφωνα με τον κ. Βέρα, ο πελάτης του βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ωστόσο συνεργάζεται με τις αρχές και δεν εμφανίζει ιδιαίτερα σημάδια έντασης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας

Στις πρώτες ημέρες μετά το έγκλημα, το όνομά του δεν είχε συνδεθεί με την υπόθεση. Έγινε αντικείμενο εντατικής έρευνας όταν διαπιστώθηκε πως ο ανιψιός του θύματος τον είχε καλέσει αμέσως μετά το φονικό, χρησιμοποιώντας το κινητό της συντρόφου του.

Σύμφωνα με το Mega, έχει καταθέσει, από τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό παρακολουθούσε τις ειδήσεις και σε σχετικό ρεπορτάζ αναγνώρισε έναν από τους δύο δράστες. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, άρχισε να φοβάται πως θα μπορούσε να εμπλακεί άθελά του.

Στη συνέχεια οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν εργαστεί κατά περιόδους σε επιχειρήσεις του 32χρονου. Ο 22χρονος που σύμφωνα με την ανακρίτρια θεωρείται ο εκτελεστής, δούλευε στο κατάστημά του μέχρι την ημέρα του εγκλήματος, ενώ ο φίλος του είχε απασχοληθεί παλαιότερα.

Ο επιχειρηματίας στις καταθέσεις του ανέφερε πως διατηρούσε επαγγελματική σχέση με τους δύο νεαρούς, με τον έναν να εργάζεται σταθερά και τον άλλο να καλύπτει περιστασιακά τα ρεπό του. Υποστήριξε επίσης ότι ο 22χρονος γνώρισε τον ανιψιό του θύματος στο κατάστημά του και τον θαύμαζε για τον τρόπο ζωής του.

«Δεν είχα καμία προσωπική σχέση με τον 68χρονο»

Στις 17 Νοεμβρίου, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα σε κατάστημά του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 32χρονος δηλώνει πως δεν είχε γνωριστεί ποτέ προσωπικά με τον 68χρονο επιχειρηματία που δολοφονήθηκε, αν και είχε αποθηκευμένο τον αριθμό του – όπως αναφέρει – επειδή του τον είχε δώσει ο ανιψιός «για παν ενδεχόμενο».

Παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα:

Τι θα μπορούσε να ωθήσει τον 32χρονο να αναμειχθεί σε μια τέτοια υπόθεση;

Ποιο θα ήταν το όφελός του;

Γνωρίζει κάτι ακόμη που δεν έχει αποκαλύψει στις Αρχές;

Ο ίδιος δηλώνει πως δεν είχε καμία συναλλαγή ή προσωπική επαφή με το θύμα, ενώ υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες που του μετέφερε ο ανιψιός για τον 68χρονο ήταν τέτοιες που του είχαν δημιουργήσει αρνητική εικόνα γι’ αυτόν.

Τις τελευταίες ώρες ο επιχειρηματίας εμφανίζεται απομονωμένος, ενώ τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές συσσωρεύονται και το παζλ της υπόθεσης φαίνεται να αποκτά ολοένα και πιο ξεκάθαρη μορφή.

Πριν συλληφθεί, μιλώντας στο MEGA είχε εκφράσει την αγανάκτησή του λέγοντας πως θεωρεί ότι οι Αρχές κινούνται προς λάθος κατεύθυνση, ότι πιθανόν έχουν παραπλανηθεί από εσφαλμένες πληροφορίες και πως δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο ερευνάται ο ίδιος.

Τόνιζε ότι η υπόθεση έχει επηρεάσει την προσωπική και επαγγελματική του εικόνα και ότι επιθυμούσε να επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα για να διευκρινιστεί η θέση του.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και ακόμη ένα άτομο, στενός συνεργάτης του 32χρονου.

