Φοινικούντα: «Δεν έχει καμία εμπλοκή, συνεργάζεται με τις αρχές» λέει ο δικηγόρος του ανιψιού

Ο δικηγόρος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, μίλησε στο Newsbomb και ανέφερε ότι η υπεράσπιση ζητά να εξεταστούν τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φοινικούντα: «Δεν έχει καμία εμπλοκή, συνεργάζεται με τις αρχές» λέει ο δικηγόρος του ανιψιού
Ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος φίλος του
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες παραμένουν οι εξελίξεις γύρω από το διπλό φονικό που σημειώθηκε στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Στη δίνη της υπόθεσης βρίσκεται ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος είχε καταθέσει ξανά στο παρελθόν, και συνελήφθη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία. Μαζί του, υπό την ίδια κατηγορία, συνελήφθη και ένας επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του.

Την Παρασκευή (12/12) οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Καλαμάτας, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους, η οποία ορίστηκε για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

φοινικουντα

Ο δικηγόρος του ανιψιού, Ιωάννης Βέρας, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε: «Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στο συμβάν. Ζητάμε να εξεταστεί η δικογραφία και να αναζητηθούν όλα τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του».

Σύμφωνα με τον κ. Βέρα, ο πελάτης του βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ωστόσο συνεργάζεται με τις αρχές και δεν εμφανίζει ιδιαίτερα σημάδια έντασης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών.

Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας

Στις πρώτες ημέρες μετά το έγκλημα, το όνομά του δεν είχε συνδεθεί με την υπόθεση. Έγινε αντικείμενο εντατικής έρευνας όταν διαπιστώθηκε πως ο ανιψιός του θύματος τον είχε καλέσει αμέσως μετά το φονικό, χρησιμοποιώντας το κινητό της συντρόφου του.

Σύμφωνα με το Mega, έχει καταθέσει, από τη στιγμή που ενημερώθηκε για το περιστατικό παρακολουθούσε τις ειδήσεις και σε σχετικό ρεπορτάζ αναγνώρισε έναν από τους δύο δράστες. Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, άρχισε να φοβάται πως θα μπορούσε να εμπλακεί άθελά του.

Στη συνέχεια οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν εργαστεί κατά περιόδους σε επιχειρήσεις του 32χρονου. Ο 22χρονος που σύμφωνα με την ανακρίτρια θεωρείται ο εκτελεστής, δούλευε στο κατάστημά του μέχρι την ημέρα του εγκλήματος, ενώ ο φίλος του είχε απασχοληθεί παλαιότερα.

Ο επιχειρηματίας στις καταθέσεις του ανέφερε πως διατηρούσε επαγγελματική σχέση με τους δύο νεαρούς, με τον έναν να εργάζεται σταθερά και τον άλλο να καλύπτει περιστασιακά τα ρεπό του. Υποστήριξε επίσης ότι ο 22χρονος γνώρισε τον ανιψιό του θύματος στο κατάστημά του και τον θαύμαζε για τον τρόπο ζωής του.

«Δεν είχα καμία προσωπική σχέση με τον 68χρονο»

Στις 17 Νοεμβρίου, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα σε κατάστημά του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 32χρονος δηλώνει πως δεν είχε γνωριστεί ποτέ προσωπικά με τον 68χρονο επιχειρηματία που δολοφονήθηκε, αν και είχε αποθηκευμένο τον αριθμό του – όπως αναφέρει – επειδή του τον είχε δώσει ο ανιψιός «για παν ενδεχόμενο».

Παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα:

  • Τι θα μπορούσε να ωθήσει τον 32χρονο να αναμειχθεί σε μια τέτοια υπόθεση;
  • Ποιο θα ήταν το όφελός του;
  • Γνωρίζει κάτι ακόμη που δεν έχει αποκαλύψει στις Αρχές;

Ο ίδιος δηλώνει πως δεν είχε καμία συναλλαγή ή προσωπική επαφή με το θύμα, ενώ υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες που του μετέφερε ο ανιψιός για τον 68χρονο ήταν τέτοιες που του είχαν δημιουργήσει αρνητική εικόνα γι’ αυτόν.

Τις τελευταίες ώρες ο επιχειρηματίας εμφανίζεται απομονωμένος, ενώ τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές συσσωρεύονται και το παζλ της υπόθεσης φαίνεται να αποκτά ολοένα και πιο ξεκάθαρη μορφή.

Πριν συλληφθεί, μιλώντας στο MEGA είχε εκφράσει την αγανάκτησή του λέγοντας πως θεωρεί ότι οι Αρχές κινούνται προς λάθος κατεύθυνση, ότι πιθανόν έχουν παραπλανηθεί από εσφαλμένες πληροφορίες και πως δεν γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο ερευνάται ο ίδιος.

Τόνιζε ότι η υπόθεση έχει επηρεάσει την προσωπική και επαγγελματική του εικόνα και ότι επιθυμούσε να επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα για να διευκρινιστεί η θέση του.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και ακόμη ένα άτομο, στενός συνεργάτης του 32χρονου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:08ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εισαγγελία Ηρακλείου η δικογραφία με τους 14 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έχει καμία εμπλοκή, συνεργάζεται με τις αρχές» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του ανιψιού που έχει συλληφθεί

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας συναντά στη φυλακή τον άνθρωπο που σκότωσε τα τρία παιδιά του

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αρχαιότερο μαγικό κόλπο στην Ιστορία βρέθηκε σε πάπυρο της Αιγύπτου

10:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Μια ιστορία από την Πόλη» στη Σαμψούντα – Δείτε το βίντεο με τα… παρασκήνια του θριάμβου

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Το τερμάτισαν! Νέα Βίβλος για παιδιά με «διαφορετικότητα και άλλη οπτική γωνία φύλου»

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 9χρονη Influencer Brie Bird που συγκίνησε τα social media - Το μήνυμα που της είχε στείλει η Αριάνα Γκράντε

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Διανομέας δέχθηκε επίθεση από Ρομά - Καταδίωξη από την ΕΛ.ΑΣ.

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

10:21LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - «Θα επιστρέψω πιο δυνατή»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Δότης με γονίδιο καρκίνου: Τι ισχύει για τους γενετικούς ελέγχους και τα όρια απογόνων

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

3+1 Tips για να απογειώσεις τις γιορτινές μέρες σου!

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρόδος: 91χρονη Γαλλίδα που είχε εξαφανιστεί εντοπίστηκε στην επιστροφή της από εκδρομή στην Τουρκία

09:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εκτός έδρας αποστολή με Αιγάλεω στα... Ψαχνά για την Καλαμάτα! – Το πρόγραμμα

09:50WHAT THE FACT

5+1 λόγοι που μας παίρνει ο ύπνος στον καναπέ, αλλά μας εγκαταλείπει στο κρεβάτι

09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Το νέο «πορτοκαλί» τιμολόγιο δίνει φθηνότερο ρεύμα τις μεσημεριανές ώρες

09:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ανατροπή» στο Διάστημα από Έλληνες αστρονόμους: «Κατέρριψαν» θεμελιώδη παραδοχή για τον τρόπο που τρέφονται οι μαύρες τρύπες

09:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή - Συζήτηση Προϋπολογισμού - Γεωργιάδης: «Στο «Σωτηρία» περπατάμε ήδη μέσα, 30 Ιουνίου θα κάνουμε τα εγκαίνια» - Επίθεση στην Αριστερά

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Χερσαίες επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική κατά των ναρκωτικών προανήγγειλε ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Τα γρήγορα αντανακλαστικά γυναίκας έσωσαν άνδρα που έπεσε στις ράγες του Μετρό - Δείτε βίντεο

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει για την Ελλάδα

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός «μπούκαρε» στη συνάντηση Ερντογάν με Πούτιν - Βίντεο με το επεισόδιο

07:22ΚΟΣΜΟΣ

H γη καταρρέει στην Τουρκία: Γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες τεράστιες καταβόθρες - Βίντεο

10:21LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Το πρώτο μήνυμα μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο - «Θα επιστρέψω πιο δυνατή»

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο η 9χρονη Influencer Brie Bird που συγκίνησε τα social media - Το μήνυμα που της είχε στείλει η Αριάνα Γκράντε

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα τις επόμενες τρεις Κυριακές - Ποια δεν θα ανοίξουν αύριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δότες σπέρματος: Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλονται - Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στον Δανό, που έγινε δότης για 197 παιδιά

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Αυθαίρετα: Διπλή παράταση έως το τέλος του 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ