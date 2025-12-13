Φοινικούντα:Από την εκτέλεση ως τη σύλληψη - Το παρασκήνιο και το δολοφονικό σχέδιο

Φοινικούντα:Από την εκτέλεση ως τη σύλληψη - Το παρασκήνιο και το δολοφονικό σχέδιο
Τα τελευταία κομμάτια στα παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα που επί δύο μήνες πάγωσε την κοινή γνώμη, προσπάθησε να βάλει στη θέση τους η Αγγελική Νικολούλη στο «Φως στο Τούνελ». Μια υπόθεση που από την πρώτη στιγμή μύριζε απληστία, προδοσία και προμελέτη, με ψέματα, αντιφάσεις και υπόγειες διαδρομές να κρύβουν τον πραγματικό εγκέφαλο του εγκλήματος.

Νέα στοιχεία, μαρτυρίες και αποκαλύψεις δείχνουν πως πίσω από το μακελειό στο κάμπινγκ δεν υπήρξαν μόνο οι εκτελεστές, αλλά ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, με κεντρικό πρόσωπο τον ανιψιό του θύματος: τον μοναδικό μάρτυρα που κληρονόμησε τα πάντα και, σύμφωνα με τη δικογραφία, κινήθηκε αθόρυβα και μεθοδικά για την εξόντωση του ίδιου του ανθρώπου που τον μεγάλωσε.

Μια υπόθεση που από την πρώτη στιγμή μύρισε μπαρούτι, ψέμα και προδοσία, τυλιγμένη σε ένα κουβάρι μυστικών, υποκρισίας και υπόγειων επαφών με κίνητρο την απληστία και το χρήμα.

Η εκπομπή παρουσίασε νέα στοιχεία που κουμπώνουν τα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης που μέχρι πριν λίγες μέρες έμοιαζε να έχει ακατανόητα κενά.

Πίσω από το διπλό φονικό που, πίσω από τις ομολογίες, τις ανατροπές και τις συλλήψεις του εκτελεστή και του συνεργού του, υπήρχε πάντα η σκιά ενός προσώπου. Εκείνου που όπως τελικά αποκαλύφθηκε κινήθηκε αθόρυβα, προσεκτικά και κυρίως μεθοδικά βάση ενός καλά οργανωμένου σχεδίου.

Ο ανιψιός- μοναδικός μάρτυρας, κληρονόμος και εγκέφαλος του εγκλήματος

Ήταν ο ανιψιός του θύματος, του 68χρονου Κώστα Τομαρά . Ο άνθρωπος που στην αρχή εμφανίστηκε συντετριμμένος, «χαμένος», «μπερδεμένος», παραλίγο θύμα και ο ίδιος του εκτελεστή. Ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που βγήκε ζωντανός μέσα από το μακελειό του κάμπινγκ με θύμα το θείο του και τον επιστάτη.

Εκείνος που κληρονόμησε τα πάντα λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη σφαγή και μιλούσε για παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και για δικαίωση στην μνήμη του προσώπου που «λάτρευε» και είχε ως πατέρα του.

Πλέον μαζί βρέθηκε με τον επιχειρηματία φίλο του κατηγορούνται ως οι άνθρωποι που τον ήθελαν νεκρό και την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια Καλαμάτας . Φέρονται ως οι ηθικοί αυτουργοί , οι εγκέφαλοι του σχεδίου εξόντωσης του Κώστα Τομαρά που φρόντισαν επιμελώς για την άψογη υλοποίησή του. Τάζοντας μια πλούσια ζωή σε δύο 22χρονα παιδιά τα μετέτρεψαν σε εγκληματίες- εκτελεστές .Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, με πειθώ καθοδήγηση και συνεχείς προτροπές, έπεισαν τον 22χρονο που αρχικά είχε δηλώσει συνεργός, να προχωρήσει στην άγρια δολοφονία . Ο επιχειρηματίας από την Αθήνα υπήρξε στο παρελθόν εργοδότης και τον δυο 22χρονων που έχουν προφυλακιστεί ως φυσικοί αυτουργοί.


Πρόσωπο-κλειδί ο τριαντάχρονος καταζητούμενος

Ο 30χρονος για τον οποίο έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και έχει ζητηθεί η δικαστική συνδρομή των Γερμανικών αρχών (χώρα στην οποία φέρεται να βρίσκεται) φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία και την άρση απορρήτου των «πακιστανικών κινητών» να καθοδηγούσε σε συνεννόηση με τους κατηγορούμενους ως ηθικούς αυτουργούς βήμα προς βήμα τον 22χρονο δράστη και τον συνεργό του . Με σχεδόν αδιάκοπες τηλεφωνικές κλήσεις τους κατευθύνει σε ότι αφορά τον τρόπο προσέγγισης ακόμη και για τη διαφυγή τους μετά την επίθεση.

Η απληστία και οι διαθήκες

Ο Κώστας Τομαράς, τρεις μόλις ημέρες πριν δολοφονηθεί, έγραψε με το χέρι του μια διαθήκη που άφηνε σχεδόν τα πάντα στον ανιψιό του…

Μια κίνηση που για κάποιους έγινε το κλειδί. Για άλλους, το κίνητρο.

Η τελευταία διαθήκη του εύπορου 68χρονου θύματος ήταν η δεύτερη που είχε συντάξει μέσα σε ένα χρόνο. Σε αυτήν, ο δολοφονημένος επιχειρηματίας άφηνε στον ανιψιό του το μεγαλύτερο μέρος της κινητής περιουσίας του αλλά και περίπου 36 στρέμματα κάμπινγκ αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ και 17 στρέμματα σε επιχειρηματικό χώρο. Οι λέξεις που είχε χρησιμοποιήσει ο θείος του για εκείνον φανέρωναν εμπιστοσύνη, αγάπη και δέσιμο χρόνων.

Το θύμα άλλαξε την διαθήκη του μετά από δύο απόπειρες κατά της ζωής του στις 7 και 10 Σεπτέμβρη που επίσης σύμφωνα με το κατηγορητήριο σχεδίασε ο ανιψιός του. Τότε ο ηθικός αυτουργός πέτυχε να φωτογραφίσει ως δράστη συγκεκριμένο συγγενικό πρόσωπο και να το θέσει εκτός διαθήκης.


«Εγώ ειδοποίησα τον ιδιοκτήτη για την δεύτερη απόπειρα»

Το «Τούνελ» έφερε στο φως μαρτυρία του ανθρώπου που ειδοποίησε το θύμα για την δεύτερη απόπειρα. Η αλληλουχία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια απέκτησαν νέο νόημα μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Συμπεριφορές που, στην αρχή, φάνταζαν τυχαίες αλλά σήμερα διαβάζονται αλλιώς.


«Μίλαγα με τον αδελφό μου και έμαθα ότι τον σκότωσαν»

Για τις σοκαριστικές εξελίξεις μίλησε στην εκπομπή και ο αδελφός του Βασίλη Γιαννόπουλου, δεύτερου θύματος και επιστάτη του Καμπινγκ. Ζητά δικαίωση και τιμωρία όλων των ενόχων…


Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Τότε ο ανιψιός είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης εκτός από τα δύο θύματα πυροβόλησε και εκείνον αλλά δεν τον πέτυχε καμία από τις έξι σφαίρες και έτσι κατάφερε να ξεφύγει προς τη τραπεζαρία του κάμπινγκ όπου κάλεσε απευθείας από το κινητό της συντρόφου του τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα.

Εντύπωση εξαρχής προκάλεσε το γεγονός ότι δεν κάλεσε ποτέ ο ίδιος τις αρχές και αντιφάσεις στα λεγόμενα του, όμως μέχρι εκείνη τη ώρα τίποτα δεν το συνέδεε με το διπλό φονικό. Στις 14 Οκτωβρίου συνελήφθησαν οι 2 αναβάτες της μηχανής, οι οποίοι καθ’όλη τη διάρκεια της ανάκρισης, έπεφταν σε αντιφάσεις ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.

Ο ανιψιός του θύματος όταν κλήθηκε για αναγνώριση υπέδειξε λάθος πρόσωπο ως τον εκτελεστή που όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια ήταν ο συνεργός.

Μέχρι και σήμερα δεν έχουν βρεθεί το όπλο της δολοφονίας αλλά και η μοτοσικλέτα διαφυγής…

