Φοινικούντα: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε», λέει η ανιψιά του 68χρονου

Η καταγγελία για απειλητικό τηλεφώνημα του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ λίγο πριν συλληφθεί ως εμπλεκόμενος στη δολοφονία

Φοινικούντα: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε», λέει η ανιψιά του 68χρονου
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα. Οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια, αλλά πήραν προθεσμία για τις 10:00 της Δευτέρας (15/12).

Πρόκειται για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του, που ήταν και εργοδότης του 22χρονου που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Κώστα Τομαρά.

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποκαλύπτει το τηλεφώνημα που της έκανε ο άλλοτε αγαπημένος συγγενής του θύματος, μιλώντας στο STAR.

«Ήταν πολύ ταραγμένος, εκτός εαυτού και μου έλεγε “Θέλω να γίνει αναπαράσταση για να αποδειχθεί η αθωότητά μου, όμως όταν τελειώσει όλο αυτό θα δεις τι έχεις να πάθεις”. Μου έκανε και ψυχολογικό πόλεμο», λέει η ανιψιά του θύματος, Αμαλία.

Ο 33χρονος εμφανίζεται να είχε ενεργό ρόλο μέχρι και λίγη ώρα πριν από τη δολοφονία. Με κλήσεις από πακιστανικά τηλέφωνα, φαίνεται να έδινε οδηγίες για την άφιξη, τον χρόνο και τις τελευταίες λεπτομέρειες της επίθεσης.

Ο επιχειρηματίας φίλος του φέρεται να είχε αναλάβει τον σχεδιασμό. Από τις 5 Οκτωβρίου, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των επικοινωνιών, μιλούσε με τον 22χρονο χρησιμοποιώντας επίσης πακιστανικές συνδέσεις, δίνοντας όπως φαίνεται εντολές για την οργάνωση της επίθεσης.

«Ήθελε να πάρει την περιουσία και να φύγει. Θα πρέπει να πληρώσει για ό,τι έχει κάνει. Ο θείος μου τον λάτρευε, τον αγαπούσε πολύ», αναφέρει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη περιγράφει έναν άνθρωπο με τεράστια οικονομική άνεση, πολυτελή ζωή και κότερα. Πρόσωπο που, όπως καταγγέλλει, ασκούσε πίεση στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο τα περιζήτητα «φιλέτα» της περιοχής, καθώς το σημείο χαρακτηρίζεται ως «χρυσωρυχείο», ή τα χρήματα από πιθανή πώληση αυτών.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι κρατά στα χέρια της συγκεκριμένα στοιχεία και ονόματα, τα οποία –όπως δηλώνει– σκοπεύει να παραδώσει στις Αρχές. Αυτό που αναζητά, είναι τι είδους σχέση, ακόμα κι οικονομική εξάρτηση, μπορεί να είχε ο ανιψιός με αυτό το πρόσωπο.

Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος

Όσον αφορά τον τρίτο κατηγορούμενο, πρόκειται για έναν άνδρα 30 ετών, ο οποίος είναι γιος πασίγνωστου επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος ήταν μετανάστης στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο πατέρας πέθανε πριν από 5 χρόνια.

Ο 30χρονος έχει κληρονομήσει ακίνητα στην Πλάκα από τον πατέρα του, έχει πουλήσει στη μητέρα του και στα αδέλφια του το ποσοστό που τού αναλογούσε σε ακίνητο και εισέπραξε συνολικά 900.000€.

Γνωρίζει τον εργοδότη από το σχολείο και τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν στενή παρέα και είναι συνέταιροι, όπως αποκαλύπτει το MEGA.

«Ήταν εσωστρεφής. Είχε ένα – δύο παιδιά που έκανε παρέα που ήταν έτσι λίγο περίεργοι. Θυμάμαι έκανε παρέα με έναν (εργοδότης) που ήταν έτσι λίγο περίεργος. Εντάξει, εγώ δεν τον πολυσυμπαθούσα. Το έπαιζε και λίγο “βαρύς” αυτός. Εντάξει, δεν κάναμε παρέα κοινή μαζί. Ήταν πάντα, σας λέω, έτσι λίγο βαρύς, λίγο απόμακρος. Λίγο…Το “έπαιζε” έτσι, λίγο ιστορία», είπε ένας φίλος του.

Η μητέρα του δήλωσε πως έχει μέρες να μιλήσει μαζί του, καθώς το κινητό του τηλέφωνο δεν λειτουργεί. «Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν έχουμε μιλήσει, δεν γνωρίζω τίποτα. Είναι κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω (που δεν έχουν μιλήσει).

Μία εβδομάδα; Δέκα μέρες; Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς. Το τηλέφωνό του δεν είναι διαθέσιμο, δεν λειτουργεί, δεν καλεί. Δεν τα γνωρίζω τα υπόλοιπα άτομα, γνωρίζω πολύ λίγο το φίλο του αυτόν γιατί γνωρίζονται από παιδάκια από το σχολείο, οπότε άλλη εικόνα δεν έχω. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια.

Την τελευταία πενταετία από τότε που έχει φύγει από το σπίτι όχι. Δεν ήταν κοντά, δεν ανοιγόταν, δεν μίλαγε, δεν ξέραμε τι κάνει ακριβώς. Δεν είχα λόγο να ανησυχήσω ότι θα γινόταν κάτι κακό. Δεν μου είχε δείξει κάτι για να ανησυχήσω. Όταν έφυγε από το σπίτι άλλαξε».

Συγγενής του εμπλεκόμενου επιχειρηματία υποστηρίζει ότι «χαλούσε πολλά χρήματα αυτό το παιδί. Είχε περιουσία από τον πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας του. Τότε πούλησε όλη την κληρονομιά του και επικράτησε ένας άβυσσος στα οικονομικά του γενικότερα.

Αφού είχα πει στην οικογένεια του να βάλει ντετέκτιβ κάποια στιγμή. Τα είχε όλα αυτό το παιδί. Δεν του έλειπε τίποτα. Μία αξιοπρεπέστατη και γνωστή οικογένεια στην Αθήνα. Ο νεαρός αυτός είχε πάρει ένα “κάρο” χρήματα από τον πατέρα του, από την κληρονομιά και στο τέλος θα πάει και φυλακή.

Θέλει προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό. Ήταν ανεξήγητο αυτό το πράγμα. Τόσα πολλά χρήματα και τα χάλαγε και ζήταγε κι άλλα, κι άλλα. Μιλάμε για μεγάλα ποσά τώρα όχι αστεία. Μικρός ήταν μια χαρά παιδί. Γλυκό, επικοινωνιακό. Τα τελευταία χρόνια άλλαξε συμπεριφορά. Ο πατέρας του ήταν μεγάλη φυσιογνωμία στην Πλάκα. Έξυπνος, δημιουργικός, ωραίος τύπος. Αν ζούσε ο πατέρας του τώρα θα τον είχε αποκληρώσει».

