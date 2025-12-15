Φοινικούντα: Αυτό είναι το όχημα που φέρεται να μετέφερε τον εκτελεστή στα ΚΤΕΛ

Την ίδια στιγμή που ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο στενός του φίλος απολογούνται ενώπιον των δικαστικών Αρχών στην Καλαμάτα, συνεχώς νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση του διπλού φονικού.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το κατηγορητήριο, ο ανιψιός του επιχειρηματία, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του και ταυτόχρονα ο μοναδικός κληρονόμος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία στο έγκλημα.

Πέρα από τις αντιφάσεις και τα κενά στις καταθέσεις του, καθώς και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες από «πακιστανικά» κινητά που τον ενοχοποιούν, έχει αναφερθεί πως ήταν εκείνος που μετέφερε τον δράστη της δολοφονίας στα ΚΤΕΛ με το αυτοκίνητό του μετά το έγκλημα.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA, καταγράφεται ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes με φιμέ τζάμια να διέρχεται από τον δρόμο των ΚΤΕΛ.

Το όχημα φαίνεται να είναι ίδιας μάρκας και χρώματος με εκείνο που φέρεται να οδηγούσε ο 33χρονος ανιψιός. Η διέλευσή του από το συγκεκριμένο σημείο καταγράφεται στις 18:45, ενώ μόλις τρεισήμισι λεπτά αργότερα εμφανίζεται στο ίδιο σημείο ο 22χρονος, που φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε ο ίδιος ο ανιψιός του θύματος στην ανακρίτρια, την επόμενη ημέρα του διπλού φονικού βρισκόταν στην Καλαμάτα, καθώς είχε μεταβεί για να επισκεφθεί τη μητέρα του, προσθέτοντας ότι στο αυτοκίνητο επέβαινε και η σύντροφός του.

Διαβάστε επίσης