Αστροναύτης της NASA αντιμετωπίζει «ιατρικό πρόβλημα» στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Από αριστερά προς τα δεξιά, οι αστροναύτες Oleg Platonov από τη Ρωσία, Kimiya Yui από την Ιαπωνία και Mike Fincke, Zena Cardman της NASA την Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025, στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, Φλόριντα.

Η NASA εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει ορισμένα μέλη του πληρώματος Crew-11, που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, (ISS) στη Γη νωρίτερα, λόγω μιας ιατρικής ανάγκης που αφορά ένα μέλος της τετραμελούς ομάδας.

Η υγεία του μέλους του πληρώματος, του οποίου το όνομα δεν έχει έχει γίνει γνωστό, είναι σε σταθερή κατάσταση, αλλά το περιστατικό έχει ήδη διαταράξει την αποστολή της ομάδας στον ISS, καθώς ακυρώθηκε μια διαστημική βόλτα την τελευταία στιγμή.

Οι υπεύθυνοι της αποστολής εξετάζουν τώρα αν η ασφαλέστερη επιλογή είναι να επιστρέψει ολόκληρη η ομάδα Crew 11 στη Γη μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Τρία μέλη ενός άλλου πληρώματος θα παραμείνουν στο διαστημικό σταθμό για να συνεχίσουν την αποστολή, σύμφωνα με το BBC.

«Η ασφαλής διεξαγωγή των αποστολών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και αξιολογούμε ενεργά όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας πρόωρου τερματισμού της αποστολής του Crew 11», δήλωσε εκπρόσωπος της NASA.

Από αριστερά προς τα δεξιά: οι αστροναύτες Oleg Platonov από τη Ρωσία, Mike Fincke και Zena Cardman της NASA, και Kimiya Yui, της Ιαπωνίας την Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025, στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, Φλόριντα. AP

Το ιατρικό πρόβλημα και απόρρητο

Την Τετάρτη, η NASA ακύρωσε ξαφνικά μια διαστημική βόλτα που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη, ανακοινώνοντας ότι η αιτία ήταν η αδιαθεσία ενός μέλους του πληρώματος.

«Η υπηρεσία παρακολουθεί ένα ιατρικό πρόβλημα που έχει παρουσιάσει ένα μέλος του πληρώματος το απόγευμα της Τετάρτη στον διαστημικό σταθμό. Λόγω του ιατρικού απορρήτου, η NASA δεν είναι αναγκασμένη να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μέλος του πληρώματος», δήλωσε η διαστημική υπηρεσία.

Η τετραμελής ομάδα Crew-11 αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA Zena Cardman και Mike Fincke, τον Ιάπωνα Kimiya Yui από την διαστημική υπηρεσία JAXA και τον Ρώσο κοσμοναύτη Oleg Platonov.

After the members of Crew-11 enter the @Space_Station, the full station crew takes part in a welcome ceremony, marking the beginning of Crew-11’s mission aboard the orbital outpost. pic.twitter.com/PL6AIpw32E — NASA (@NASA) August 2, 2025

Οι τέσσερις τους έφτασαν στον ISS τον Αύγουστο του 2025 με ένα διαστημόπλοιο της SpaceX, το Crew Dragon, και αναμενόταν να παραμείνουν σε τροχιά για περίπου έξι μήνες και να επιστρέψουν στα τέλη Φεβρουαρίου 2026.

Εάν πράγματι η ομάδα αποχωρήσει από τον ISS, στο σκάφος θα παραμείνουν ο αστροναύτης της NASA, Chris Williams, και δύο Ρώσοι κοσμοναύτες, ο Sergey Kud Sverchkov και ο Sergei Mikayev.

Η πρόωρη επιστροφή του τετραμελούς πληρώματος θα καθυστερούσε ορισμένα πειράματα

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός διαθέτει βασικό ιατρικό εξοπλισμό, προμήθειες και συστήματα επικοινωνίας που επιτρέπουν στους γιατρούς στη Γη να συνομιλούν ιδιωτικά με τους αστροναύτες στο διάστημα, να αξιολογούν την κατάστασή τους και να τους συμβουλεύουν.

Η πρόωρη επιστροφή του τετραμελούς πληρώματος θα καθυστερούσε ορισμένα πειράματα και εργασίες συντήρησης μέχρι την άφιξη του νέου πληρώματος, σύμφωνα με τον Dr. Simeon Barber, επιστήμονα διαστημικής στο Open University.

Updated statement from NASA: pic.twitter.com/kmaA9Mpk9q — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) January 8, 2026

«Ο διαστημικός σταθμός είναι ένα μεγάλο, πολύπλοκο τεχνικό επίτευγμα, σχεδιασμένο να λειτουργεί με ελάχιστο πλήρωμα», είπε.

«Ωστόσο, αν το πλήρωμα Crew-11 επέστρεφε νωρίτερα, το υπόλοιπο πλήρωμα θα έπρεπε να ελαττώσει ορισμένες από τις πιο πειραματικές τους εργασίες και να επικεντρωθεί περισσότερο στην συντήρηση και τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του σταθμού, περιμένοντας την πλήρη αποκατάσταση του πληρώματος», κατέληξε ο Barber.