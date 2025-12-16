ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Υποβλήθηκαν 426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 68/07.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 426 αιτήσεις.

Αριθμός υποβληθεισών αιτήσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά ημέρα

Ποσοστό αιτήσεων συμμετοχής ανά ηλικία

Το Φ.Ε.Κ. της 6Κ/2025 Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το ΦΕΚ και παρακάτω

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στον διαγωνισμό ζητούνται δύο ειδικότητες:

ΤΕ Ηλεκτρονικών

ΔΕ Ηλεκτρονικών

Ακολουθούν οι θέσεις της Προκήρυξης 6Κ/2025.