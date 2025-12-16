ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Υποβλήθηκαν 426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

Τα στατιστικά στοιχεία της προκήρυξης 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Υποβλήθηκαν 426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΕΡΤ

Eurokinissi
ΕΡΓΑΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 68/07.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, υποβλήθηκαν συνολικά 426 αιτήσεις.

Αριθμός υποβληθεισών αιτήσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης

asep6k2025pinakas1.jpg

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά ημέρα

asep6k2025pinakas2.jpg

Ποσοστό αιτήσεων συμμετοχής ανά ηλικία

asep6k2025pinakas3.jpg

Το Φ.Ε.Κ. της 6Κ/2025 Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το ΦΕΚ και παρακάτω

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στον διαγωνισμό ζητούνται δύο ειδικότητες:

  • ΤΕ Ηλεκτρονικών
  • ΔΕ Ηλεκτρονικών

Ακολουθούν οι θέσεις της Προκήρυξης 6Κ/2025.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Υποβλήθηκαν 426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Βερολίνου για την Ουκρανία: Μικρά βήματα προς εκεχειρία, πρόοδος στις εγγυήσεις ασφάλειας και διαφωνίες για τα ρωσικά κεφάλαια

00:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά εργασίας και πληθωρισμός «φρέναραν» τη Wall Street

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκάδα: Άνδρας κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και πνίγηκε

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμός στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας - Συλλαλητήριο αύριο στην Πάτρα

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Προετοιμάζει το έδαφος» ο Λουκασένκο; - Προσκάλεσε τον Μαδούρο να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία σε περίπτωση που εγκαταλείψει την εξουσία

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

23:32LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η 48ωρη απόδραση της στην Κωνσταντινούπολη - Φωτογραφίες

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη Τρίτη για τα 120 αγροτικά μπλόκα: «Τα λεφτά δεν φυτρώνουν, ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ» λέει η κυβέρνηση

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος που σχεδίαζε επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά - Προειδοποιήσεις για ισλαμιστική βία

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό από τη μήτρα

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία διαμαρτυρίας του Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι της Νίκης Κεραμέως

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μεξικό: Τουλάχιστον έξι νεκροί - Βίντεο

23:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Ηλικιωμένες Ρομά προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στους φυλακισμένους γιους τους και συνελήφθησαν

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Απονομή Ξιφών σε Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας: Οι «γιοι και κόρες» μας πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν - Αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Κάηκε ολοσχερώς σπίτι στην Άνω Μυρτιά Θέρμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

01:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Το «κλειδί» που οδήγησε στον εντοπισμό των οστών της 73χρονης Γαλλίδας - Συνεχίζονται οι έρευνες για την 64χρονη

00:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα υπέρ των πολιτών για το επόμενο 1,5 έτος, όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2026

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι απεργούν την Τρίτη και τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

20:05LIFESTYLE

Rob Reiner: Ο έντονος καβγάς με τον γιο του, Nick, 24 ώρες πριν από τη δολοφονία του

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό από τη μήτρα

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Το «slop» η λέξη της χρονιάς για το λεξικό Merriam-Webster - Τι σημαίνει ο όρος που κατακλύζει το διαδίκτυο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις σταθμοί μετρό έκλεισαν νωρίτερα απόψε - Πώς θα μετακινηθεί το επιβατικό κοινό

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δύο μήνες σχεδίαζαν τη δολοφονία - Το κίνητρο των ηθικών αυτουργών και το συμβόλαιο θανάτου

10:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ