Ποιοι απεργούν αύριο 16 Δεκεμβρίου και τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου χαρακτηρίζεται ως ημέρα κινητοποιήσεων για πολλούς κλάδους, λόγω της ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή. Παράλληλα, η εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων ώθησε αρκετές συνδικαλιστικές οργανώσεις να εντάξουν στις διεκδικήσεις τους την υποστήριξη των αγροτών, τόσο σε επίπεδο δηλώσεων όσο και με πρακτική συμμετοχή, κυρίως στην επαρχία και στα μπλόκα.

Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε κατά το πρόσφατο συνέδριό της πανελλαδική 24ωρη απεργία. Ως συνομοσπονδία των δημοσίων υπαλλήλων, η απόφαση αυτή καλύπτει και τις ομοσπονδίες που είναι μέλη της.

Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη ανακοινώσει αντίστοιχες κινητοποιήσεις, συνδυάζοντάς τες με αιτήματα του κάθε κλάδου. Μεταξύ αυτών:

ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης)

ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, συμμετέχουν βάσει της απόφασης της ΑΔΕΔΥ)

ΠΟΕ ΟΤΑ (Τοπική Αυτοδιοίκηση, παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω ΚΕΔΕ)

ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ (δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ)

Τι ισχύει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, που δεν υπάγονται στην ΑΔΕΔΥ αλλά σε πρωτοβάθμια σωματεία, τοπικά εργατικά κέντρα ή στη ΓΣΕΕ, αντιμετωπίζουν διαφορετικά το ζήτημα:

Η ΓΣΕΕ δεν έχει κηρύξει απεργία για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, αλλά έχει προγραμματίσει Ολομέλεια για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ., για συζήτηση σχετικά με τη συμφωνία των Συλλογικών Συμβάσεων. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο.

Το ΠΑΜΕ καλεί επίσης σε διαδικτυακή παρακολούθηση για ενημέρωση σχετικά με τη συμφωνία που χαρακτηρίζει «καταστροφική».

Τοπικά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες της ΓΣΕΕ έχουν αποφασίσει απεργίες ή στάσεις εργασίας σε ορισμένες περιοχές, ενώ σε άλλες όχι. Θα πραγματοποιηθούν απογευματινά συλλαλητήρια σε διάφορες πόλεις.

Συγκοινωνίες:

Στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι στα αστικά λεωφορεία (μέλη ΕΚΑ-ΓΣΕΕ) θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστική συνέλευση την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου με διευκολυντική στάση εργασίας 11 π.μ. – 5 μ.μ.

Για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου δεν έχει ανακοινωθεί στάση εργασίας, αλλά τα δρομολόγια ενδέχεται να επηρεαστούν λόγω συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα (11 π.μ.) και απογευματινών συλλαλητηρίων (6.30 μ.μ.), καθώς και προσυγκεντρώσεων σε διάφορα σημεία.

