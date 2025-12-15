Νέα 48ωρη απεργία της ΠΕΝΕΝ – Παραμένουν δεμένα τα πλοία RO/RO στα λιμάνια

Συνεχίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) με αποτέλεσμα να μείνουν ανεκτέλεστα τα δρομολόγια στα πλοία τύπου RO/RO.

Η απεργιακή συνέλευση της ΠΕΝΕΝ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, αποφάσισε ομόφωνα να επεκτείνει και να κλιμακώσει την απεργία για επιπλέον 48 ώρες με προοπτική και νέας συνέχισης.

Για σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, η ΠΕΝΕΝ καλεί μεγάλη εργατική συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 6.30 μ.μ στο λιμάνι Κερατσινίου στον ντόκο των RO/RO, με πρόσκληση συμμετοχής σε σωματεία, φορείς, κοινωνικές οργανώσεις, κλπ.

Τι διεκδικούν οι ναυτεργάτες

Σύμφωνα με την ένωση, οι ναυτεργάτες διεκδικούν:

Καθορισμό οργανικών συνθέσεων για τα RO/RO σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πλοίων

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με όρους αντίστοιχους της ακτοπλοΐας

Αναπροσαρμογή των γκαραζιάτικων αποζημιώσεων

Επίδομα επικινδυνότητας 15%

Καθιέρωση δύο ρεπό τον μήνα για τα πληρώματα των RO/RO, λόγω των εξαιρετικά απαιτητικών συνθηκών εργασίας και των ελλείψεων σε διανυκτέρευση και πρόσδεση

Η ΠΕΝΕΝ υπογραμμίζει ότι η επάνδρωση των πλοίων αποτελεί ευθύνη του ΥΕΝ, το οποίο ωστόσο διατηρεί ελλιπείς συνθέσεις στα RO/RO, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις σε σύγκριση με τα πλοία φορτηγής ναυτιλίας.