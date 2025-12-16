Αγορά εργασίας και πληθωρισμός «φρέναραν» τη Wall Street
Με πτώση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Απώλειες κατέγραψε την Δευτέρα (15/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας και την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
Οι δείκτες
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 41,49 μονάδων (–0,09%), στις 48.416,56 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 137,75 μονάδων (–0,59%), στις 23.057,41 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,90 μονάδων (–0,16%), στις 6.816,51 μονάδες.
