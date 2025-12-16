Αγορά εργασίας και πληθωρισμός «φρέναραν» τη Wall Street

Με πτώση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Αγορά εργασίας και πληθωρισμός «φρέναραν» τη Wall Street
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Απώλειες κατέγραψε την Δευτέρα (15/12) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων για την αγορά εργασίας και την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 41,49 μονάδων (–0,09%), στις 48.416,56 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 137,75 μονάδων (–0,59%), στις 23.057,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,90 μονάδων (–0,16%), στις 6.816,51 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Υποβλήθηκαν 426 αιτήσεις για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Βερολίνου για την Ουκρανία: Μικρά βήματα προς εκεχειρία, πρόοδος στις εγγυήσεις ασφάλειας και διαφωνίες για τα ρωσικά κεφάλαια

00:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά εργασίας και πληθωρισμός «φρέναραν» τη Wall Street

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Λευκάδα: Άνδρας κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και πνίγηκε

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμός στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας - Συλλαλητήριο αύριο στην Πάτρα

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Προετοιμάζει το έδαφος» ο Λουκασένκο; - Προσκάλεσε τον Μαδούρο να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία σε περίπτωση που εγκαταλείψει την εξουσία

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

23:32LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η 48ωρη απόδραση της στην Κωνσταντινούπολη - Φωτογραφίες

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσιμη Τρίτη για τα 120 αγροτικά μπλόκα: «Τα λεφτά δεν φυτρώνουν, ο διάλογος δεν σταμάτησε ποτέ» λέει η κυβέρνηση

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος που σχεδίαζε επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά - Προειδοποιήσεις για ισλαμιστική βία

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό από τη μήτρα

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία διαμαρτυρίας του Ρουβίκωνα έξω από το σπίτι της Νίκης Κεραμέως

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μεξικό: Τουλάχιστον έξι νεκροί - Βίντεο

23:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Ηλικιωμένες Ρομά προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στους φυλακισμένους γιους τους και συνελήφθησαν

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Απονομή Ξιφών σε Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας: Οι «γιοι και κόρες» μας πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν - Αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Κάηκε ολοσχερώς σπίτι στην Άνω Μυρτιά Θέρμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

23:37LIFESTYLE

Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

01:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Το «κλειδί» που οδήγησε στον εντοπισμό των οστών της 73χρονης Γαλλίδας - Συνεχίζονται οι έρευνες για την 64χρονη

00:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μέτρα υπέρ των πολιτών για το επόμενο 1,5 έτος, όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2026

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι απεργούν την Τρίτη και τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

20:05LIFESTYLE

Rob Reiner: Ο έντονος καβγάς με τον γιο του, Nick, 24 ώρες πριν από τη δολοφονία του

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό έγκλημα στις ΗΠΑ: Μητέρα και πατριός σκότωσαν την έγκυο κόρη τους - Της αφαίρεσαν το μωρό από τη μήτρα

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Το «slop» η λέξη της χρονιάς για το λεξικό Merriam-Webster - Τι σημαίνει ο όρος που κατακλύζει το διαδίκτυο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις σταθμοί μετρό έκλεισαν νωρίτερα απόψε - Πώς θα μετακινηθεί το επιβατικό κοινό

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δύο μήνες σχεδίαζαν τη δολοφονία - Το κίνητρο των ηθικών αυτουργών και το συμβόλαιο θανάτου

10:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια κατάφερε να εξοικονομήσει χρήματα μένοντας σε ξενοδοχεία - Πώς το έκανε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ