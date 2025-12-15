Έντονος καβγάς Μουτίδου - Μπέου on air: «Είστε ξεφτίλα»

Έντονος διάλογος εκτυλίχθηκε στον αέρα του Real View ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Αχιλλέα Μπέο το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, με αφορμή τις καταγγελίες από φιλοζωικές οργανώσεις για ζωντανό άλογο στη φάτνη της πόλης.

«Θα σας λύσω έναν γρίφο ποιος είναι ο τραγουδιστής, γιατί ορισμένοι έχετε μάθει να ζείτε στον κόσμο της ψευτιάς και της υποκρισίας», είπε αρχικά ο Αχιλλέας Μπέος, αναφερόμενος στην είδηση ότι υπάρχουν δύο καταγγελίες για ασελγείς πράξεις εις βάρος ενός πασίγνωστου τραγουδιστή, με την Σοφία Μουτίδου να απαντά: «Όταν κάνετε εκπομπή να το πείτε εσείς».

Ο διάλογος που ακολούθησε:

Αχ. Μπ.: «Εσείς με καλέσατε. Καληνύχτα σας και συνεχίστε»

Σ.Μ.: «Όταν παίρνεις βιντεοκλήση τον Μπέο τι περιμένεις το 2025; Θέλετε να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον; Απορώ πως στράφηκαν εναντίον σας για αυτό και δεν στράφηκαν εναντίον σας τόσα χρόνια για τις τόσες ξεφτίλες που εξαπολύετε»

Αχ. Μπ.: «Η πρώτη ξεφτίλα κ. Μουτίδου είστε εσείς. Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό. Ότι δεν θα ‘ρθειτε στο Βόλο να κάνετε παράσταση. Γιατί θα ερχόταν κανένας να σας δει;»

Σ.Μ.: «Δεν μπορώ να κάνω παράσταση στο Βόλο, ούτε στις Σέρρες. Έχω μία ελαφριά τσίπα. Όσο είσαι εσύ εκεί πέρα, δεν θα πατήσω πόδι. Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω. Πήγαινε να βρίσεις κι άλλους, να μιλάς για γυναίκες, για βιασμούς»

