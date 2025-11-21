Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: «Γιατί το κάνεις αυτό; Θα φύγω σαν τον Γκλέτσο τώρα»

Σχολιάζοντας τα τελευταία δημόσια λεγόμενα της Σταματίνας Τσιμτσιλή σχετικά με την πίστη της και το πρόσφατο τάμα που αποκάλυψε, η Βάνα Μπάρμπα και η Σοφία Μουτίδου διαφώνησαν στα θέματα περί πίστεως στον αέρα της εκπομπής «Real View».

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε θετικά για τη στάση της Τσιμτσιλή, τονίζοντας πόσο σημαντικό θεωρεί να μπορούν δημόσια πρόσωπα να μοιράζονται ανοιχτά την πίστη τους και να επηρεάζουν θετικά το κοινό. Μάλιστα, ανέφερε ως παράδειγμα τον ράπερ Rack, ο οποίος σε συναυλία του είχε καλέσει το κοινό να φωνάξει μαζί του «Ιησούς Χριστός Νικά».

Τότε η Σοφία Μουτίδου σχολίασε ότι παρόλο που η ίδια δεν πιστεύει, ήθελε να τοποθετηθεί για το θέμα. Η αναφορά αυτή φάνηκε να ενόχλησε τη Βάνα Μπάρμπα, η οποία με χιουμοριστικό τόνο, είπε ότι θα αποχωρήσει από την εκπομπή όπως είχε κάνει πρόσφατα ο Απόστολος Γκλέτσος: «Α, γιατί Σοφία; Γιατί το κάνεις αυτό; Θα φύγω σαν τον Αποστόλη τώρα!» είπε η ηθοποιός. Η Σοφία Μουτίδου επίσης χαριτολογώντας, απάντησε: «Συγγνώμη Βάνα μου...πήγαινε».

Το πλατό ξέσπασε σε γέλια, με τις παρουσιάστριες και τη Βάνα Μπάρμπα να συνεχίζουν τη συζήτηση σε πιο ανάλαφρο κλίμα.

