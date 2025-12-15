Μπλόκα αγροτών: Αποκλεισμός στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας - Συλλαλητήριο αύριο στην Πάτρα

Σε συμβολικό κλείσιμο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας (15/12) αγρότες, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Η δράση διήρκεσε δύο ώρες, από τις 20:00 έως τις 22:00, με τους συμμετέχοντες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη ημέρα.

Η κινητοποίηση είχε συμβολικό χαρακτήρα και στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής, ενώ πραγματοποιήθηκε χωρίς να σημειωθούν εντάσεις.

Νέα κινητοποίηση αύριο

Όπως αναφέρεται στο σχετικό κάλεσμα, την Τρίτη οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση, αυτή τη φορά σε κοινό μέτωπο με εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και τη νεολαία. Στόχος είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ενίσχυση της κοινής δράσης ενάντια σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζουν, πλήττουν τα λαϊκά στρώματα και θυσιάζουν κοινωνικές ανάγκες προς όφελος των κερδών.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης καλούν σε μαζική συμμετοχή, τονίζοντας ότι ο συντονισμός διαφορετικών κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασικό στοιχείο για τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων.

Είσοδος τρακτέρ στο Μεσολόγγι την Πέμπτη

Την ίδια στιγμή, στην Αιτωλοακαρνανία, την προσεχή Πέμπτη, το πρωί, σχεδιάζεται είσοδος με τα τρακτέρ, στο Μεσολόγγι, προκειμένου να μοιράσουν ψηφίσματα για τον αγώνα τους, ενώ αύριο Τρίτη, θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημοκρατίας.

Συλλαλητήριο στην Πάτρα

Ταυτόχρονα, στην Πάτρα έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο το απόγευμα της Τρίτης (16/12), το οποίο θα κατευθυνεί στην Εγλυκάδα, στο μπλόκο της Περιμετρικής.

*Με πληροφορίες από epirusgate.gr, tempo24.news

