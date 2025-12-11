Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν τα τρακτέρ των αγροτών - Βίντεο

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έκαναν «απόβαση» οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας την Πέμπτη (11/12).

Τα τρακτέρ και τα οχήματα έφτασαν στο κομβικό λιμάνι της Ηπείρου κατά τη 1 μ.μ., ενώ ισχυρή αστυνομική δύναμη περιφρουρεί τις εισόδους.

Στην κινητοποίηση των αγροτών της Θεσπρωτίας συμμετείχαν και οι οδηγοί ταξί του νομού.

«Συστράτευση» τρακτέρ και ταξί στο μπλόκο της Άρτας

Με αυτοκινητοπομπή από την πόλη της Άρτας όλα τα ταξί που λειτουργούν στην πόλη έφτασαν το βράδυ της Τετάρτης (10/12) στον κόμβο της Ιόνιας Οδού όπου βρίσκεται το μπλόκο των αγροτών.

Αρχικά οι δυνάμεις της Αστυνομίας που βρίσκονται στην περιοχή δεν επέτρεπαν στα ταξί να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα αντιπροσωπεία αγροτών να μεταβεί στην είσοδο της οδού και μετά από μικρή διαπραγμάτευση δόθηκε το «πράσινο φως».

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τα ταξί εισήλθαν στην Ιόνια Οδό και παρατάχθηκαν κατά μήκος του δρόμου, δίπλα στα τρακτέρ. Με τον τρόπο αυτό το σωματείο της Άρτας εξέφρασε την έμπρακτη στήριξή του στους αγρότες της περιοχής που διαμαρτύρονται για τα προβλήματά τους.

Τα ταξί μετά από αρκετή ώρα αποχώρισαν κορνάροντας με τα τρακτέρ να ανταποδίδουν τον «χαιρετισμό».

Σκληραίνουν τη στάση τους

Στην Άρτα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) κοινή συνάντηση αντιπροσωπειών και από τους τέσσερις νομούς της Ηπείρου. Μετέβησαν εκπρόσωποι από τα μπλόκα Καλπακίου και Λούρου και από την Επιτροπή της Θεσπρωτίας, η οποία μπαίνει την Πέμπτη στο χορό των κινητοποιήσεων.

Κοινή απόφαση ήταν να σκληρύνει η στάση τις επόμενες ημέρες ενώ στις 16 του μήνα θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια και στις τέσσερις πόλεις με κοινό κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους φορείς.

Το μήνυμα που στέλνει και η Ήπειρος είναι αυτό της κλιμάκωσης με αποκλεισμούς που διαρκούν περισσότερες ώρες τις επόμενες ημέρες και συντονισμό με τα μπλόκα της υπόλοιπης χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό το Σάββατο αντιπροσωπεία θα μεταβεί στη Νίκαια όπου γίνεται συνεδρίαση όλων και θεωρείται κομβικής σημασίας για την στάση που διατηρηθεί το επόμενο διάστημα.

