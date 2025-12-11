Αγρότες πέταξαν γάλα, ντομάτες και σταφύλια στο κτίριο της περιφέρειας στην Καβάλα - Δείτε βίντεο
Εντείνουν τις διαμαρτυρίες τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Καβάλας
Διαμαρτυρία έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης (11/12) αγρότες και κτηνοτρόφοι της Καβάλας.
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, πέταξαν ντομάτες, σταφύλια, άχυρα και γάλα στον χώρο μπροστά από το κτίριο, θέλοντας να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.
