Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας κατεβαίνουν οι αγρότες - Περισσότερα από 100 τα μπλόκα στη χώρα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους και σήμερα, με τις μορφές δράσης τους να πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Εθνικές οδοί, παράδρομοι, γέφυρες, τελωνεία και λιμάνια τελούν υπό συνεχή πίεση από τα μπλόκα, με τους αγρότες της Θεσπρωτίας να «κατεβαίνουν» σήμερα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Μέχρι και την Πέμπτη (11/12) έχουν στηθεί 110 μπλόκα σε διάφορα σημεία της χώρας, με τις καταλήψεις από τους αγρότες να γίνονται και σε κτίρια δημόσιων φορέων και υπηρεσιών.

Κατεβαίνουν στο λιμάνι οι αγρότες της Θεσπρωτίας

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας, έπειτα από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή και κλίμα αποφασιστικότητας. Η πρόσφατη θεομηνία, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες δέντρα και σε μεγάλες ποσότητες εσπεριδοειδών, αποτέλεσε τον καταλύτη για την ένταξη της τοπικής παραγωγικής κοινότητας στο νέο κύκλο αγροτικών δράσεων, όπως μεταδίδει το epiruspost.

Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συγκέντρωση την Πέμπτη, στις 11:00, στο γήπεδο της Ηγουμενίτσας, ακολουθούμενη από πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους.

Η κινητοποίηση θα καταλήξει στο λιμάνι, όπου παραδοσιακά σχηματίζεται το μπλόκο της Θεσπρωτίας, αποτελώντας το σημείο αιχμής των τοπικών αγροτικών διεκδικήσεων. Το οργανωτικό πλαίσιο και οι επιμέρους δράσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, με τους αγρότες να δηλώνουν πως «η υπομονή εξαντλήθηκε» και ότι η πολιτεία οφείλει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Αχαΐας

Στην Αχαΐα οι αγρότες παραμένουν στην Περιμετρική της Πάτρας, στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας και στην Αιγιάλεια στον ποταμό Σελινούντα.

Στην υπόλοιπη χώρα:

Παραμένουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν δηλώνουν οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Κλειστή η Αθηνών Λαμίας σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας.

Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Σήμερα αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους στο Ηράκλειο

«Απόβαση» με τρακτέρ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Το Σάββατο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας προκειμένου να οριστεί η συντονιστική επιτροπή και θα καθοριστεί η ενιαία ατζέντα αιτημάτων προς την κυβέρνηση.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr, tempo24.news

